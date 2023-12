Giovanna Valcárcel anuncia el fallecimiento de su padre: «Papito, buen viaje. Te amo»

Giovanna Valcárcel enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida al confirmar la triste noticia del fallecimiento de su padre, Enrique Valcárcel. La noticia, compartida a través de sus redes sociales, conmovió a sus seguidores y colegas del medio artístico.

Giovanna Valcárcel comunica la muerte de su padre

La popular locutora de radio y actriz Giovanna Valcárcel nos ha tocado el corazón al compartir la triste noticia del fallecimiento de su amado padre, Enrique Valcárcel. En un mensaje conmovedor en Instagram, Giovanna dejó ver su dolor y amor, y se expresó.

«Papito, papito, buen viaje. No tengo palabras, solo sé que te siento y que voy a darle la vuelta al mundo y a bailarme la vida como tú lo hiciste… ¡Te amo! Enrique Valcárcel», escribió en una publicación.

El luto de Giovanna no ha pasado desapercibido, con mensajes de apoyo de colegas y amigos. Leysi Suárez le envió «Un abrazo enorme mi Giovana,entiendo perfectamente este momento pero los mejores recuerdos perdurarán eternamente en tu corazón».

Mientras que Evelyn Vela escribió: «Mi más sentido pésame reina, que Dios tenga en su gloria a tu papito». Además, Daniela Darcourt se sumó y colocó: «Te abrazo mucho, cariño. Paz y luz a tu corazón».

La tristeza de Giovanna se suma a momentos difíciles, ya que su prima, Milett Figueroa, también enfrenta problemas de salud en la familia. La relación de ambas ha sido fuente de atención.

Giovanna ha defendido a Milett en más de una ocasión, pidiendo respeto y privacidad: «Cada uno hace con su florcita lo que quiera y los jardineros pueden regar lo que quieran con su flor. Nadie se meta en la vida de los demás, por favor».

Giovanna sobre sus proyectos y su vida privada

Este golpe llega en un momento en que Giovanna ha decidido tomar un respiro de su programa de radio. La despedida fue emotiva, expresando su deseo de explorar nuevos horizontes: «Me despedí porque quiero darme un tiempo para mí y ver nuevas cosas. Capté un público maravilloso y para mí su respuesta ha sido asombrosa, tanta gente que me escribió por el WhatsApp cuando les dije que me iba… pero quiero hacer otras cosas o no sé, de repente tomarme un tiempito para mí».

Giovanna ha sido transparente sobre su deseo de mantener su vida privada alejada de los reflectores, afirmando: «Prefiero que mi vida privada quede así, privada. Estoy feliz, estoy tranquila, tengo algo para mí y estoy rodeada por personas que quieren caminar el mismo sendero donde quiero ir.»

En este momento de pérdida, las palabras de aliento de colegas y seguidores inundan las redes. La valentía de Giovanna al compartir su dolor ha sido elogiada, recordándonos que, incluso en los momentos difíciles, la solidaridad y el amor pueden ser la luz que necesitamos. Desde aquí, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Giovanna y su familia. ¡Fuerza en este difícil momento!