Giovanna Valcárcel reveló estar comprometida con su pareja Kim Zollner

Todo tenía una explicación. La conductora de “Mujeres al Mando”, Giovanna Valcárcel, dio tremenda revelación durante la emisión de su programa, pues confesó que se encuentra comprometida con su pareja Kim Zollner.

En una entrevista hacia Karla Tarazona, la empresaria mencionó que era inviable llevar a todos lados un anillo de compromiso, pues la delincuencia en el país es un gran problema. En ese instante, Maricarmen Marín trasladó la pregunta hacia su compañera, Giovanna Valcárcel, para que responda sobre el anillo que siempre usa en la mano.

La “ojiverde” no tuvo escapatoria y decidió hacer público que la sortija que lleva puesto siempre se debe a que está en un compromiso junto a Kim Zollner. Incluso, están juntas más de 2 años.

“Es un compromiso con mi pareja, 2 años hemos cumplido. Antes de ayer hemos cumplido 2 años. Sí (está desde el inicio de la relación). Ella tiene un anillo y yo también”, mencionó Giovanna Valcárcel.

Asimismo, la conductora de televisión precisó que, a pesar de haber tenido peleas o diferencias durante la relación, ninguna de ellas se ha quitado el anillo, pues mantienen el compromiso que realizaron.

“Siento todo el ‘Animal Planet’ completo (en el estómago). Si ha habido de renegadas, pero nunca me lo he quitado. Tampoco ella. (…) No importa el valor del (anillo), importa el momento”, finalizó Giovanna.

