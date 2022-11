Gisela afirma que no apaña infidelidades en su programa

Compartir Facebook

La conductora del Gran Show Gisela Valcárcel afirmó que no apaña que en su programa se apañen infidelidades esto lo dijo en relación al número de baile del doctor Manuel Capillo quien fue reforzado por Lucecita Ceballos.

Un beso que dejo a todo el público asistente con la boca abierta pues todo iba muy bien en el baile del Dr. Capillo cuando de repente al finalizar el número se vio como el doctor quien estaba sentenciado le da trmendo ‘chape’ a Lucecita quien también le correspondió, todo indicaba que era parte de la coreografía.

De inmediato Gisela no dudó en intervenir por el aclamado beso, pero esta vez le mandó su ‘chiquita’ a el Dr. Capillo.

“Doctor Capillo, le recuerdo que es una mujer casada, que usted esté soltero, no significa que me la avasalle. Es casada, así que aquí me la respeta. El que no corre, vuela (…) Doctor Capillo qué hizo, quiere explicarle usted a su esposo eso.”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el Dr. Capillo fue eliminado del concurso de baile y Giuliana Rengifo logró permanecer en el programa.

