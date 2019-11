Gisela jura que no le bajó el dedo a Tula en la Teletón

La conductora Gisela Valcárcel se pronunció sobre la ausencia de las figuras de ProTV en la cruzada solidaria de la Teletón, la que incluye a Tula Rodríguez. Fuentes cercanas a Karibeña señalaron que los organizadores del canal de Pachacamac le pidieron a ProTV que la exvedette y conductora de ‘En boca de todos’, no participe de este evento benéfico para evitar incomodidad de la popular ‘señito’, que, como se sabe, desde hace muchos años tienen temas personales por su exesposo Javier Carmona.

“No puedo hablar por los demás. Si ellos no estuvieron, averigüen sus razones. No pertenezco a ProTV y nunca pertenecí. Estuve a mi hora, jamás hubo una discusión. Nunca me permitiría en ninguna forma sacar a ninguna persona u otra porque la pauta de Teletón es hecha con mucha anticipación. Hay anclas (artistas elegidos para conducir la Teletón) y estas son elegidos por los mismos canales de Televisión”, sostuvo la presentadora.

“Lo que sí quiero que quede claro es que ni ahora ni hace mil años he pedido que alguien no participe. Eso mitos que dicen que Gisela pide sacar a alguien son mitos ochenteros. Eso nunca sucedió ni ha sucedido antes”, añadió.

“NO ESTOY PARA NIÑERÍAS”

Asimismo, manifestó que no tiene ningún problema con nadie del canal ni mucho menos con Tula Rodríguez. “Qué voy a tener (problemas), con nadie. Creo que ustedes me conocen lo suficiente y el público también. Es mezquino decir que yo tengo algún problema con alguien. Como una persona como yo, que ha vivido tantas cosas, pueda estar con niñerías”, sostuvo.

‘PELUCHÍN’ CONFIRMA BRONCA

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González se pronunció sobre la pelea que hubo en la Teletón por Tula, el conductor de televisión confirmó que los directivos cancelaron la actuación de la presentadora de ‘En boca de todos’.

“Cada año se decide por sorteo qué canal abre y cierra la Teletón. Cuando le toca el turno a América deciden que este la producción de Gisela y PRO TV. Entonces la apertura se la dan a PRO TV, la cosa es que cuando se enteran que tienen que ir todas las figuras del canal y que Tula está yendo, llega un mensaje donde dicen: ‘Tula no va’; y ella ya había ensayado con otras figuras de ‘Esto es guerra’”, comentó.

“Dijeron que no quieren incomodar a las anclas, las anclas son los presentadores que están siempre ahí pidiendo donaciones. ¿A qué ancla puede incomodar Tula? sino es Gisela. La bajaron de la embarcación. En protesta nadie de las producciones de PRO TV fue”, detalló.