Gisela muda con Beto luego que le dijo “eres muy bonita pero mentirosa”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel evitó contestarle a Beto Ortiz quien aseguró que ella engañaba al público sobre el rating que obtuvo su programa cuando fue Pedro Moral a ‘El valor de la verdad por segunda vez: “Eres muy bonita pero mentirosa”, la calificó en sus redes sociales la figura de Latina.

“Nunca he opinado sobre eso (el rating), porque la audiencia es algo de lo que no se tiene que hablar. La audiencia va y viene, pero eso no cambia que cada semana quiera hacer un buen programa y que trabajemos para eso”, expresó la rubia durante la presentación y realización del movimiento ‘Yo soy más’, el cual busca empoderar a la mujer peruana.

La ‘Señito’ contó que una de las etapas que marcó su vida y la hizo más fuerte fue el convertirse en madre. “El nacimiento de mi hija, el convertirme en madre a los 17 años, sin saber nada de la vida, definitivamente me marcó y sacó de mí cosas que yo misma desconocía. No sabía que podía olvidar, no sabía que se podía amar tanto, ni hacer tantas cosas. Eso pasa cuando tienes un hijo, hay un antes y un después”, comentó.

Debido a ello, la animadora se mostró en contra del aborto: “Mi posición es que cualquier persona a los 15 o 14 está asustada con la vida, pero yo le doy gracias a Dios porque Ethel es una realidad y mis nietas también. Hay una vida que espera conocer esta tierra y es hermoso convertirse en madre y aunque es duro y sientas que se acaba todo, es mentira. No se acaba nada, mi posición es ayudar a otro para que la vida continúe”, expresó.(C.Quinatnilla)