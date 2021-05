Gisela Valcárcel presenta a ‘Choca’ Mandros como nuevo animador tras chats escandalosos

Compartir Facebook

¡Ya fuiste! Tras la difusión de los chats subidos de tono, Apoteósico fue retirado del programa y en su lugar pusieron a Choca Mandros.

Tras la difusión de los chats en el programa Magaly Tv: La firme, Apoteósico fue separado por Gisela Valcárcel, tras referirse a ella como una persona desleal.

La señito presentó a Choca Mandros como su nuevo animador.

“¡Cual esposo me enteré en la televisión” Yo siempre dije que la televisón era mi mundo y que acá había conocido la fidelidad. No sé si todos saben lo que me dijo Aldo, el tristemente conocido como “Apoteósico”. Dejen de reírse atrás, esto en serio me ha dolido”

“Porque si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la televisión y ayer con carita de Garfield le dije ‘acompáñame pues’ y en él está reposada mi confianza. Con ustedes, mi amigo maravilloso Jaime Mandros”

‘Choca’ Mandros se mostró muy emocionado cuando ingresó a la pista del programa e indicó que será leal en todo a la señito.

LO BOTA POR MALCRIADO

¡No va más! Tras la difusión de los chats en donde habla mal de “la señito”, Gisela decidió botarlo de la producción por faltoso.

El famoso “Apoteósico” fue separado del programa “El Artista del años”, luego de que “la urraca” revelara las conversaciones donde habla mal de Gisela Valcárcel.

Según indican de que el personaje llegó para grabar como si no hubiera pasado nada, cuando recibió el mensaje de la productora donde se le informaba que yano formaba parte del programa.

