Gisela Valcárcel chanca a Pamela Franco

La conductora de ‘El dúo Perfecto’, Gisela Valcárcel minimizó a la ‘saliente con proyección a novia’ de Christian Domínguez, Pamela Franco, quien se hizo conocida por protagonizar un ‘ampay’ besándose con el ‘wachiman’.

La popular ‘señito’, al enterarse de la llegada de la bailarina a su programa para participar de refuerzo, no tuvo reparo en tildarla de “gusana”. “¿Saben qué es lo peor? Que me han dicho que la gusana está acá. No, no, perdón, no la gusana, borren eso. Que la chica está aquí”, dijo la animadora.

Tras el ingreso al set de las chicas de “Alma Bella”, la rubia aparentó no conocer a Pamela y le lanzó una indirecta a la cantante, quien, recordemos, inició su romance con el cumbiambero en medio de una gran polémica tras su ruptura con Isabel Acevedo. “¿Van a cantar ‘Siete son’, no? ¡Los pecados! ¡Los capitales! Y hay unos (pecados) mortales, bien mortales”, expresó Gisela Valcárcel mientras la novia del cumbiambero se mostraba incómoda.

MINIMIZA COMENTARIOS.

Michelle Alexander también se unió a las críticas sobre las infidelidades y no dudó en lanzarle unos dardos a Christian Domínguez. “Los cantantes de cumbia son unos sinvergüenzas, a unos los ‘ampayan’ a otros no, pero todos son cortados con la misma tijera”, expresó.

Por su parte, Franco minimizó los comentarios de la productora. “Entiendo que esto es así y lo tomo de la mejor manera ¿Si los cumbiamberos son infieles? Los hombres son infieles, en general, pero ahí estamos, que venga lo que tenga que venir”, señaló la cantante.