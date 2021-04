Gisela Valcárcel confirma regreso

Compartir Facebook

Tal como lo anunció en exclusiva Diario Karibeña, Gisela Valcárcel regresa con “El Gran Show” y así lo confirmó la rubia en un video promocional que publicó a través de sus redes sociales.

Ayer, su hija Ethel Pozo no pudo ocultar su emoción en “América Hoy” de ver nuevamente a su madre en la pantalla chica tras un año fuera de las pantallas por la pandemia.

“Lo que todo el Perú quería, tras un año de para, mi madre, todos los sábados estará nuevamente… Por fin, vuelve, no estábamos compltos los sábados, los sábados no eran los mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto…”, comentó Ethel.

Además, la hija de Gisela dijo durante el programa: “El gran show le cambia la vida a muchos talentos peruanos, cada vez que alguien pisa esa pista de baile, su vida cambia”. Como se sabe, debido a la pandemia de la COVID-19, el reality ya no será de baile sino de canto y participarán conocidas figuras del espectáculo como Micheiller Soifer.

Nicola Porcella, quien estaba en el set junto a ella, dio a entender que quisiera ser parte de este show: “Ayer vi el anuncio de que un programa de baile regresa, ya le di like a la publicación”. Luego, él comentó: “Yo le mostraba en México a la gente que esto se hacía todos los sábados y se sorprendían”.

