Gisela Valcárcel desliza que Sheyla estaría en ‘Reinas del show’: “En esta tierra, pasa de todo”

La conductora Gisela Valcárcel habló largo y extenso con ‘América Hoy’ sobre sus impresiones de Reinas del show y deslizó que podría ingresar Sheyla Rojas al programa reality.

En la última edición de dicho programa de espectáculos, la ‘Señito’ manifestó que ya hay participantes confirmados para la segunda temporada del concurso y jugó a dar pistas.

El nombre que saltó enseguida fue el de Sheyla Rojas, y la ‘Señito’, fiel a su estilo dejó en intriga a los televidentes. “¿Qué persona puede regalar algo y luego dice ‘Dámelo’? Le dieron el anillo y se lo quitaron. Si yo te estoy regalando algo, y luego como va a suceder, se lo quita. No, si uno decentemente quiere, se devuelve”.

“En esta tierra de todo pasa. A esta mujer le dice: Dame el anillo. A mí me dicen eso, y yo le decía: tú me vas pagando cuentas (…) No por eso deja de ser Reina”, dijo Gisela Valcárcel.

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel: “Pide disculpas y manda un puñal”

La popular ‘urraca’ se refirió a las famosas disculpas que le ofreció la ‘Señito’ a Allison Pastor después de su renuncia en vivo.

Magaly Medina no podía dejar pasar las extensas disculpas que dijo Gisela Valcárcel en su último programa. La ‘Señito’ le pidió perdón a Allison Pastor por el cruce de palabras y los comentarios fuera de lugar que le hizo el día de su renuncia a ‘Reinas del Show’.

La ‘urraca’ tenía que pronunciarse sobre su ‘comadre’ y ella criticó las disculpas que dio la ‘Gise’ en su programa. Y es que Magaly dijo que esas disculpas eran falsas, pues la ‘señito’ no supo cuando callarse y terminar su discurso.

“Estamos pasando por alto que esas disculpas no eran disculpas, mejor no le hubiera dicho nada. Iba bien las disculpas, hubiera puesto punto final, pero no, ella es la ‘Señito’, la Reina del Show, ella pide disculpas y por el otro lado te manda un puñal”, dijo la ‘urraca’.

“Cuando uno pide disculpas, lo hace de corazón y no le dicen tonterías y estupideces a la persona que se las pidió”, continuó Magaly. Pues ‘Gise’ hizo comentarios sobre el ‘show’ o ‘aplausos’ que ella ganaba con la situación y eso fue como mandarle ‘una chiquita’ a Allison.

