Gisela Valcárcel dice no necesitar a un hombre en su vida para ser feliz

¡Por algo es la diva de la televisión! Gisela Valcárcel es conocida por sus inumerables progamas. Usualmente ella se muestra trabajando o con su familia en sus redes sociales.

La «señito» dejó sorprendidos a sus seguidores, pues casi nunca toca el tema sentimental, pero esta vez fue la excepción y lo dijo todo.

Esta vez se destapó para un diario local, donde además resaltó que no está a la espera de una pareja, ya que esas cosas no se buscan… ¡llegan! “solo si ambos se suman”.

PLENA EN SU PROPIA PIEL

“Paso momentos grandiosos, y sigo aprendiendo mucho de mí. Repito, si hay un hombre bueno en todo el sentido de la palabra y es para mí, pues genial, pero si no, no. No necesito a alguien a mi lado, he aprendido a vivir sola y eso es bueno”, dijo Gisela.

La conductora fiel a su estilo, aclara que ella también quiere sumar, añadir y que con eso, su persona idónea también será feliz.

“Le decía el otro día a una persona, cuando yo entre a la vida de otro quiero sumarle y quiero que me sumen también. Ya no será porque necesitaba estar, o porque no aguanto la soledad no, será porque voy a sumarle a alguien”, sumó.

LOS ROMANCES DE LA SEÑITO

Gise como también le llaman, también tuvo sus amores del pasado. Com o el papá de Ethel Pozo, el empresario Enrique Casaretto y el futbolista Roberto Martínez.

Su última relación con el empresario Javier Carmona, fue la más sonada, pero todo se acabó en el 2009.

SI UN HOMBRE LLEGA, TIENE QUE SER CREYENTE

Una de las tantas cualidades que su próxima pareja debe tener, es el de ser creyente a Dios. Esa premisa sería un sí o sí para quien sería su gran amor.

“¿No podrías estar con alguien que no tenga tu misma fe? No, de ninguna manera. Tendría que ser alguien que crea en Dios y que practique la fe”, dijo en la entrevista.

POR FIN RECIBE VISITA DE SUS NIETAS

La «señito» muestra su día a día en las redes sociales. Esta vez publicó estar súper feliz desde su cuenta oficial de Instagram. Ya que por fin y a pesar de una pandemia mundial, pudo reencontrarse con sus nietas; Doménica y Luana.