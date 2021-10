Gisela Valcárcel hace llorar a Monique Pardo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Monique Pardo está pasando por uno de los momentos más agrios de su vida. Desde su accidentada caída en la presentación que realizó en “El gran show”, asegura que viene sufriendo de insuficiencia cardiaca y ha sido abandonada por la conductora Gisela Valcárcel, quien -según afirma- no le ha brindado apoyo médico.

Mira además: “Necesita un balón de oxígeno”, le dice Magaly a Yahaira tras concierto

El último jueves se llevó a cabo la última citación de conciliación con Gisela, quien mandó a sus abogados que rechazaron llegar a un acuerdo con la cantante de “El caramelo”.

“Ha sido la última citación a conciliación. Lo único que quería es que cubra mis medicinas. Tengo el peligro de perder la vida porque tengo secuelas de la caída en su programa. ¡No cargues con mi muerte Gisela!”, comentó.

Además te puede interesar: Monique pide ayuda a Mick Jagger en redes sociales: “Ayúdame, soy tu Monique de Perú”

“Su abogado ni siquiera quiso escucharme, de frente dijo que rechazaba la conciliación, que no iban hacer una contrapropuesta. Les dije que no me importaba la plata, que solo quería mis medicinas y mi comida porque estoy anémica, estoy pesando 48 kilos, estoy en peligro”, aseveró Monique desesperada.

La cantante, cuenta que ante el rechazo de la conductora de “Reinas del show”, procederá a demandar y pidió al Ministerio de la Mujer que apoye su caso.

Entérate de más: Vania Bludau no descarta en convertirse en mamá: “Todo a su tiempo, en algún momento”