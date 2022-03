Compartir Facebook

Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, decidió contar su verdad sobre la relación que mantuvo con Gisela Valcárcel. Según el hombre de avanzada edad, él comenzó a alejarse de la vida de su hija cuando vio que la popular ‘señito’ comenzó a tener fama. “Yo no le sumaba. Por intermedio de una persona que no quiero decir su nombre, pero por una persona allegada me dijeron que tenía que dar un paso al costado porque ella tiene una vida mejor y un futuro. ¿Qué podía hacer? Yo estaba sin oficio, ni beneficio. Yo solo quería surgir, pero siempre la tuve en mi corazón”, contó a las cámaras de “Amor y Fuego”.

Además, contó que viajó a Estados Unidos cuando Ethel tenía 8 años. “Seré muy sincero, yo iba a visitar a mi hija. Yo le llevaba su tamal los domingos y todo bien, pero yo veía que había un progreso con casa, carro y un programa de televisión. Ellas subían y yo estaba abajo. Veía mi realidad y sentía que tenía que hacer algo. Si yo hubiera sido un hombre ambicioso, ahí me quedaba porque veía cosas muy positivas.

Decidí irme a Estados Unidos para buscar un futuro y buscar mi vida”, explicó Pozo quien pide una manutención a su hija por padecer de una supuesta enfermedad.

GISELA RESPONDE

Pese a que Ethel y Gisela han evitado referirse públicamente sobre lo dicho por Jorge Pozo, la conductora de ‘El gran show’, envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Los tiempos de Dios son los que no fallan. No te apresures, todo llegará cuando deba. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuro. Eclesiastés 8:6”, escribió Valcárcel en sus historias de Instagram.

CHOTEA A MAGALY

En otro momento, Jorge Pozo negó que haya buscado al equipo de “Magaly TV: La Firme” para dar una entrevista y “armar un show” en contra de Gisela Valcárcel. “Sería lo más humano si (ella) tiene buena posición”, afirmó.

“Yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal, diciendo que voy a llorar, esos son inventos que me molestan bastante. Yo voy a pedir a la señora que me demuestre con fotos o algo de que yo he hablado todo eso. Yo no he tocado puertas, no me he comunicado con su producción.

La reto a que me demuestre que yo he llamado por teléfono diciendo que tengo cosas que contar”, acotó.