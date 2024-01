Gisela Valcárcel manda indirecta a Magaly Medina: «La marca de cartera no hace la persona»

¡Atención a este enfrentamiento de divas! Gisela Valcárcel, la reina de la televisión, soltó una indirecta que muchos creen va dirigida a Magaly Medina. La ‘Señito’ se refirió a marcas y carteras, cosas con las que se le ha criticado a su rival Magaly Medina, conocida como la ‘Urraca’.

Gisela Valcárcel manda indirecta a Magaly Medina

Todo comenzó con una transmisión en vivo por Instagram, donde Gisela Valcárcel soltó la frase: «La marca no hace la persona. Pero si hay algunas que te ponen más o menos. (risas)». ¡Vaya que nos dejó pensando!

Gisela, con su estilo único, compartió su sabiduría sobre las marcas y la verdadera importancia de las personas: «Lo que yo quiero decir es que no tengo nada en contra de las marcas. Yo creo que las marcas trabajan para llegar a un nivel».

Además, habría hecho una clara referencia a las carteras de Magaly y cómo las presume: «Pero eso no significa que alguien tenga una Vuitton, una cartera de cuero italiano espectacular, no significa que me voy a sentir mejor que la que tiene una cartera de plástico. ¿Qué tiene que ver?».

Casi para finalizar contó que sus viajes la hicieron reflexionar de que hay gente que no tiene mucho y va tranquila por la vida. Además, aceptó que a ella le gusta comprar también, pero eso la hace sentir mejor que el resto. «A mí me gusta también, me encanta comprar, por supuesto. ¿A quién no? A las mujeres nos gusta eso, nos relaja», aseveró.

Finalmente, la conductora dejó un mensaje claro: «No te sientas mal porque otros tengan algo que tú no tienes, sea lo que fuera. Siéntete bien con lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes es lo que te toca hoy». Una lección de humildad que nos hizo reflexionar, pues ella estuvo nominado a un Martín Fierro Latino junto a Magaly, esta última ganó. ¿Será que el consejo de Gisela es también para sí misma?

Magaly Medina presume sus carteras

¿Y por qué esta indirecta? Todo apunta a Magaly Medina, la ‘enemiga televisiva’ de Gisela. Magaly ha sido criticada por presumir sus carteras de lujo en redes, y Gisela parece responderle con elegancia. Pero, como era de esperar, Magaly sí respondió a sus críticos.

La periodista está en su mejor momento después de ganar un Premio Martín Fierro Latino en Miami. Magaly está orgullosa de sus carteras de lujo y no tiene miedo de mostrarlo. En su cuenta de Instagram, compartió sus dos últimas adquisiciones y respondió a los críticos.

«Las envidiosas siempre andan hablando, quieren que alimente al mundo entero antes de seguir comprándome carteras, pero esto es fruto de mi esfuerzo y del esfuerzo de la persona que está a mi lado y quiere regalármelas», señaló Magaly.

La conductora de «Magaly TV La Firme» no solo presume sus carteras, sino que comparte detalles de sus compras con su estilo directo y risas: «Compré esta ‘Chloé’ para usar con botas, cuando voy al campo. La ‘Chanel’, qué tal, ja,ja,ja, solo me da risa de pensar en los comentarios de las odiadoras, bueno, así que linda, ¿no? Y ya para que no hagan hígado, ahí nomás las dejo».

En este duelo de titanes de la televisión peruana, cada una muestra su estilo y forma de ver la vida. Gisela nos invita a ser humildes, mientras que Magaly se enorgullece de sus logros. ¿Quién ganará este duelo de divas en las redes? El público decidirá.