Gisela Valcárcel quiere emprender en nuevo rubro: “Ábranme mi OnlyFans”

Inesperado. Gisela Valcárcel estrenó por todo lo alto su programa ‘Reinas del show’ con ingresos muy polémicos que darán que hablar en esta nueva temporada, pero sin duda lo que más llamó la atención fue su deseada confesión en pleno vivo.

Era el turno de Korina Rivadeneira, una de las sorpresas en el programa y ‘Gise’ le preguntó cómo podría hacer para conseguir pareja. Ante esto, la modelo venezolana le aconsejó abrirse al mundo, conocer gente y por qué no hacerlo hasta por internet.

La popular ‘señito’, quedó anonadada con la respuesta y sorprendió a propios y extraño al anunciar: “Por favor, ábranme un OnlyFans ¿era esa no? No, no… pero algo tengo que hacer, yo me abro mañana mi Only”, dijo la conductora quien seguidamente aclaró que fue un lapsus.

A los pocos segundos, la conductora de espectáculos aclaró que se trataba solo de una broma y no sería capaz de abrir un Onlyfans. “No existe forma alguna en esta vida. No existe forma alguna. No, ni de broma, no. Lo he dicho de broma, pero no”, agregó Gisela Valcárcel.

¡Al fin en casa! ‘La Uchulú’ vuelve a Pucallpa tras su participación en El Artista del Año

La tiktoker sorprendió a todos sus fans tras comentar que viajó a la ciudad de Pucallpa luego de quedar en el tercer puesto en el concurso de “El Artista del Año”, donde agradeció a todos sus seguidores por el apoyo con sus votos y espera que sus presentaciones haya sido de su agrado, pues fue hecho con mucho cariño.

Como se sabe, el programa de ‘La señito’ dio como ganador al cantante de salsa, Josimar y en segundo lugar quedó la cumbiambera Pamela Franco. Pero miles de cibernautas mostraron su indignación con el reality pues no estaban conformes con los resultados que brindaron los jurados, incluso hubo diversos memes sobre este caso.

Al terminar su participación, La Uchulú decidió darse unas vacaciones y viajó hasta Pucallpa para ver a sus seres queridos, pero sobre todo para reencontrarse con su mejor amigo Eduardo Grandez, a quien dedicó un conmovedor post en su Instagram.

“En la vida encuentras a tu cómplice de vida, un hermano que no es de tu sangre, pero si un hermano de corazón, de vida y aventuras. Siempre en las buenas y en las malas. Te amo mejor amigo”, decía en la descripción de la publicación.

