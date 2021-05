Gisela Valcárcel quiere sumarse al ‘team embajadoras’: “¿Hay señores?”

Compartir Facebook

En una nueva gala de ‘El Artista del Año’, donde Fabio Agostini llevó como refuerzos a Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Vélez, la ‘señito’ Gisela Válcárcel se animó a sumarse al grupo de embajadoras y anunció viaje a Tulúm.

La conductora de televisión Gisela Valcárcel aprovechó la oportunidad para preguntar las invitadas de lujo de la noche sobre sus viajes y se mostró con gran interés de viajar al extranjero.

“¿Cómo es esto de ser las chicas de Tulum? Yo la verdad a lo único que llegué fue a Acapulco y como el Chavo me regresé…¿Qué hay en Tulum, dime tú?, le interrogó a Jamila Dahabreh.

Frente a esto, la modelo e influencer destacó la comida mexicana y lo bonito que era la bahía de Tulum.

“¿Hay señores? Para mí, digo. No, yo tengo que preguntar, yo no voy a ir a comer a Tulum, ni nada, es que para que me engaño. Yo no voy a comer lo que quieran de la gastronomía mexicana, no. ¿Oye, yo podría irme con ustedes a Tulum? Ustedes ponen primera y yo arranco…Me voy con las chicas a Tulum”, dijo la ‘señito’.

Tilsa y su dardo contra Janet en ‘El Artista del Año’: “Ella está atrás y yo adelante«

Lo venía anunciando y nadie le creía, pero finalmente Janet Barboza sí terminó presentándose en la última gala de ‘El Artista del Año’ como jurado vip. Esto generó gran asombro en el set, y más de uno no se quedó callado.

“Gracias por la invitación, estoy feliz de estar en ‘El Artista del Año’. Es la cuarta gala y creo que ya calentamos en las otras galas. En esta cuarta edición, esa pista tiene que prender mucha candela”, dijo Janet Barboza, entre la mirada atónita de los demás jurados.

Frente a esto, Gisela Valcárcel mencionó que Tilsa Lozano no estaba contenta con la presentación de Janet Barboza. “Creo que a Tilsa no le gusta la idea de tenerte atrás”, comentó Valcárcel.

Por supuesto, el comentario de la ‘Tili’ no se iba hacer esperar y expresó su opinión al ver a la ‘Rulitos’ en “El Artista del Año”.

“Eso es importante, ella está atrás y yo adelante”, expresó la exvengadora por la presencia de la conducta de ‘América Hoy’.

