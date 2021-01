Gisela Valcárcel revela que tiene lesión en los tendones

Compartir Facebook

Gisela Valcárcel arrancó el nuevo año con una dolencia que la tiene imposibilitada de hacer ejercicios como a ella tanto le gusta.

La ‘señito’ se animó a contar en su cuenta oficial de Instagram por qué sus brazos no lucen tonificados como antes y ellos se deben a que se lesionó hace unas semanas los tendones lo que le impide ejercitar sus brazos como lo hacía en el pasado.

La popular animadora de televisión contó en un video publicado que acaba de iniciar terapia física para recuperar el movimiento de sus extremidades superiores y así recuperarse pronto para retomar sus actividades.

“Estoy a punto de iniciar mi terapia. Si saben (de su lesión), entonces no digan: ‘que aguaditos los brazos de Gisela’. Ya saben que están aguaditos porque se me han roto los tendones. Todo tiene una razón se los he dicho, buen día”, señaló Gisela en su red social donde tiene casi un millón y medio de seguidores.

En noviembre del año pasado, Gisela sufrió la lesión de su tendón debido a que se sobre exigió haciendo ejercicios. En ese momento, aseguró que la lesión era muy dolorosa. “Ahora tengo razones para tener brazos aguaditos porque el tendón está malito.

Me duele un montón”, dijo en esa oportunidad la ‘señito’. Como se sabe, la rubia todo el 2020 estuvo alejada de la televisión debido a la pandemia del COVID-19 y hasta el momento no se sabe si retornará este año con el programa sabatino ‘El gran show’, sobre todo por los rumores que aseguran que no estaría nada contenta con América TV por levantar el programa ‘América Hoy’, que conducía su hija Ethel Pozo.

