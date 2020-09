Compartir Facebook

¡Feliz de la vida! La popular «señito» no cambia la familia por nada. Esta vez, tras un largo tiempo sin poder ver a sus nietas, por fin pueden verse.

Gisela Valcárcel, es conocida por traer alegría a los hogares con sus diversos programas de televisión. Han pasado muchos años donde la conductora sigue siendo parte de nuestra farándula peruana.

Ahora, reportándose desde las redes sociales, la «señito» muestra su día a día. Esta vez publicó estar súper feliz desde su cuenta oficial de Instagram. Ya que por fin y a pesar de una pandemia mundial, pudo reencontrarse con sus nietas; Doménica y Luana.

Como se sabe muchas familias hasta el momento no pueden verse, ya que aún sigue persistente el temor del contagio. En definitiva, el coronavirus afectó a todos.

ETHEL LIMITÓ EL CONTACTO CON SUS HIJAS

Así como muchas madres peruanas, Ethel Pozo, hija de la conductora tomó la drástica decisión de mantener a sus hijas en casa. Esto para evitar contagios y mantenerse a salvo.

“Yo como mamá me preocupo muchísimo por cómo se sienten mis hijas. Hablé con una psicóloga y me comentó que los niños están, producto de lo que vivimos, apagados… y nosotros somos seres de luz”, afirmó.

Ethel también dijo que a inicios de la cuarentena se tomó todo muy seriamente, pero mientras todo iba regresando a la normalidad, por fin decidió dejarlas visitar a su abuela.

Esto con el respaldo y la ayuda de una psicóloga. Fue solo así, que Ethel decidió que sus hijas visiten a su abuela, Gisela Valcárcel.

“Mis hijas no han salido de casa desde marzo, nunca. Me recomendó que las saque, aunque sea para que estiren las piernas, porque es importante. He tomado la decisión de hoy, con todas las medidas y precaución del caso, de ir a visitar a mi mami, que está en su casa y hace tiempo no vamos a visitarla”, dijo en sus redes.

RECORDEMOS: LAS REUNIONES FAMILIARES SIGUEN SIENDO PROHIBIDAS

El Gobierno prohibió las reuniones familiares y sociales durante el estado de emergencia. Así lo anunció el mismo presidente Martín Vizcarra, quien también comunicó que los domingos serán de inmovilización obligatoria.

«En este decreto supremo estamos resaltando la prohibición de reuniones familiares y aquí tenemos un gran problema que juntos tenemos que resolver (…) Ahora, quienes nos están contagiando son los que conocemos, nuestros familiares que nos vienen a visitar a nuestro domicilio, los amigos o los que hace tiempo no veíamos», indicó el mandatario.