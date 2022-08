Gisela y Susan Ochoa nuevamente juntas en “La Gran Estrella”

Compartir Facebook

“Señito” y la cantante limaron asperezas luego de la tensa situación que vivieron años atrás.

Ambas tuvieron un altercado el 2019 en el programa «El Artista del Año». (Foto: Web)

No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Gisela Valcárcel y Susan Ochoa se volvieron a ver las caras en un set de televisión Esto se da luego de que el 2019, ambas protagonizaran un momento incómodo durante “El Artista del Año”, lo que conllevó a la renuncia de la cantante.

Durante la presentación, la “Señito” aseguró que estaba feliz de poder presentar nuevamente a Susan Ochoa. Asimismo, afirmó que sentía admiración por su carrera

“Hoy estoy feliz de tenerla de vuelta, porque hay algo que nos une ‘la pasión por la música’, pero hay algo más, que lo dije aquí en el 2019, siento absoluta admiración por su carrera y por ella porque es una peruana que ha luchado mucho por su carrera. Estoy feliz de darle la bienvenida”, dijo la ex esposa de Roberto Martinez.

Tras el ingreso de Susan Ochoa al set de La gran estrella, se mostró con una sonrisa y le preguntó directamente a Gisela Valcárcel cómo se sentía.

Mira aquí:

“Feliz de poder recibirte, feliz de poderte pedir que me des la mano y feliz que como peruanas unirnos por la música (…) Separadas somos nada, unidas somos una gran fuerza”, respondió la rubia.

“GISELO” LE CANTA “MI BEBITO FIU FIU” A SERGIO GEORGE

Edson Dávila, el popular “Giselo”, no dudo en hacerse presente en el escenario de “La Gran Estrella”. “Giselo” apareció en el set para demostrar todo su talento musical e intentar convencer al jurado con su voz . Durante su presentación, Edson se dirigió directamente a Sergio George y le dedicó el tema viral de Tito Silva, “Mi bebito fiu fiu”.

“Yo le agradezco toda la oportunidad, pero mi lugar es este, en ‘La Gran Estrella’ porque en ‘América Hoy’ no me alcanza… Tengo una cancioncita, chiquita, para que me escuche ‘Serg’”, dijo Édson antes de cantar.

Mientras Édson Dávila estaba cantando, la cámara del programa enfocó a un sonriente Sergio George, aparentemente se habría divertido con la puesta en escena de ‘Giselo’. Por si fuera poco, el colaborador de “América Hoy” también imitó algunas frases de Yahaira Plasencia y se ganó el aplauso de todos en el estudio.