Giselle Zapata denuncia a ‘Cuto’ por pegalón

Luego de muchos años, la ahora exesposa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Giselle Zapata, se atrevió a contar que el exjugador de Universitario la golpeó varias veces, aunque lo que más le importa en estos momentos es que no viene cumpliendo con sus obligaciones económicas con su hija de 12 años.

Fue en el programa Magaly TV donde Zapata dio a conocer estos lamentables hechos. “Tuve que superar muchas cosas, infidelidades, maltrato físico y psicológico, emocional, humillaciones”, afirmó.

La denunciante recordó los tiempos en los que vivía junto al exfutbolista en Bélgica, donde según cuenta, empezaron las agresiones físicas. “Un día, el carro se le va y en una frenada justo al costado de la autopista hizo que se detuviera en seco, y le dije que por favor maneje despacio, nuestro hijo estaba atrás y ahí me lanzó un manazo”, contó Zapata, quien también recordó que esto sucedió al salir de una reunión donde Guadalupe había bebido licor.

Además, Giselle Zapata afirmó que al regresar al Perú, los golpes que recibía se hicieron más frecuentes. “Me lloraba y me decía perdóname, no sé qué hice. Para mí era tan difícil ver a la persona que amaba llorar de esa manera, que me paraba y lo abrazaba y le decía que ya no llore”, añadió.

Ahora Zapata exige al exfutbolista que “cumpla con todo lo que les prometió a sus hijos”, pues viven en la sala de la casa de su madre en San Juan de Miraflores debido a que Guadalupe vendió el departamento donde vivían. “Lo único que deseo para mis hijos es que sean felices, es lo único que quiero y que él cumpla con todo lo que les prometió y si no lo quiere hacer que se los diga”, sentenció. También contó que tiene dos hijos con el exfutbolista, el mayor de 20 años que vive en España y la niña de 12 años que está a cargo de ella.

SE CASARON EN 2011

Luis ‘Cuto’ Guadalupe se casó en enero de 2011 con Giselle Zapata en el Club Naval en La Perla, ubicado en el Callao. A la boda asistieron sus amigos futbolistas Manuel Marengo, Jean Ferrari, Carlos Zegarra, Miguel Rebosio, Paolo Maldonado, Marco Charún y el técnico Franco Navarro.

El exjugador acababa de ser contratado por Juan Aurich, luego de haber estado en León de Huánuco. Como se recuerda, en nuestro país también defendió las camisetas de Universitario, Real Garcilaso, César Vallejo y Los Caimanes, mientras que en el extranjero jugó en Independiente (Argentina), Malinas (Bélgica) y Vería FC (Grecia). Actualmente trabaja en la Región Callao, además de administrar su restaurante ‘Cuto 16’ en San Miguel.