‘Giselo’ abandona el set con lágrimas en los ojos: “No saben nada”

El popular ‘Giselo’, abandonó el set de ‘América Hoy’ en medio del concurso baile ‘Mira quién baila’. El bailarín no pudo soportar las críticas.

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’ por la interpretación que hace del personaje de Gisela Valcárcel, debutó hoy en la competencia de baile del programa de televisión ‘América Hoy’. Sin embargo, no le fue tan bien y no pudo soportar los malos comentarios.´

Hoy además de Edson, estuvo de invitado el ‘chocolatito’, pareja de baile de Angie Arizaga en la competencia de Tiktokers de Esto es Guerra. Es así que los jurados compararon el trabajo de ambos chicos y prefirieron el baile del popular ‘chocolatito’.

“El jurado no baila (…) No saben nada, y yo no tengo tiempo para esto”, afirmó.

Críticas

Dentro de la secuencia competencia de baile “Mira quién baila hoy”, está de jurado Yaco Eskenazi y un productor de ‘El Artista del Año’. Al esposo de Natalie Vértiz, no le gustó nada la presentación de Edson y le lanzó duras críticas.

“El ‘chocolatito’ ha ganado más que tú. Él ha sido segundo lugar en TikTok. Tú nunca has ganado nada”, comentó Yaco.

‘Giselo’ no podía creer lo que escuchaba y trataba de defender su talento para el baile diciendo que él es un profesional y un gran bailarín. Sin embargo, al jurado no le interesaba y seguían resaltando el talento del ‘chocolatito’.

“Yo no puedo seguir en pantalla si sigue este chico, sáquenlo”, dijo Edson enojado.

Después de estas palabras, ‘Giselo’ salió muy molesto del set y pronto se notó que no pudo aguantar las lágrimas. Las cámaras enfocaban su llanto y él salió corriendo. Edson estaba tan tocado con el tema, que cayó al piso y rompió en llanto.

Volvió al set

Finalmente Edson accedió a volver al set después del espectáculo que realizó, y lanzó duras críticas con su oponente el ‘chocholatito’. También amenazó con renunciar al programa, pero todo esto no fue más que un espectáculo para avivar el ‘reality’ de competencia y generar unas cuantas risas en casa.

