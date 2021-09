‘Giselo’ ‘chotea a Gisela Valcárcel: “No sé para qué me invitaron”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! El conductor indicó que se siente molesto pues la ‘señito’ solo pidió la opinión de sus demás compañeras y no de él.

Edson Dávila se quejó con la ‘señito’ por no darle una oportunidad para dar su opinión en el programa de baile, donde fue invitado como especialista en compañía de sus demás compañeras de ‘América hoy’.

El icónico personaje se pronunció en el programa ‘Estás en todas’ e indicó que se siente descontento por ser ‘choteado’ en ‘Reinas del Show’: “Me invitaron como comentarista, ese fue el problema, no sé para qué me invitaron. La señora decía: ‘Palabras de Janet Barbosa’, yo decía ahorita me va a tocar. Luego, palabras de Ethel Pozo, comentarios de Ricado Rondón y luego palabras de Ethel Pozo, y yo decía otra vez Ethel hasta cuando le va preguntar a su hija, no te pases. Acabó el programa y me quedé anotando nomás”, se quejó.

Aclaró que no volverá a participar en la pista de baile debido a su edad: “Ya no quiero volver a bailar porque ya no tengo 20 años. Voy a cumplir 38 años bien puestos. Ya no puedo hacer notas y luego ir a bailar, las rodillas ya no me dan”, aseveró.

EDSON REVELA TODO LOS DETALLES DE SU NUEVO VIDEOCLIP

¡Muy orgulloso! Edson Dávila se lanzó como artista musical al lanzar su primer sencillo. El conductor se emocionó al hablar del estreno de su primer videoclip y decidió ponerse un nuevo apodo ‘El rey del rating’.

Sin embargo no todo fue fácil, ya que ‘Giselo’ la sufrió para conseguir fondos y estrenar su primer tema musical. En su cuenta de Instagram reveló que todo el dinero recaudado fue por las polladas que ha realizado: “He juntado mi platita con las polladas ok”, aseguró.

EL NUEVO BLACK BUNNY

En la actualidad, sin duda Sergio George es uno de los productores musicales más cotizados y reconocidos a nivel internacional, y esta vez volvió a ser noticia tras presentarse como manager de Giselo.

Y es que Edson Dávila apareció en la última edición de ‘América Hoy’ con el nombre del ‘Rey del rating’ y estrenó oficial su videoclip “Dame un paso”. “Yo he estado trabajando de la mano de Serge, porque con ustedes no conseguir ningún contrato”, dijo. “Cómo te va a ayudar Sergio George?«, le preguntó entre risas Janet Barboza.

Rato más tarde apareció en cámaras Sergio George apoyando lo dicho por Giselo y sorprendiendo a propios y extraños. “Estoy en mi casa trabajando en el nuevo sencillo de Edson D. Es el nuevo Bad Bunny, se llama Black Bunny”, dijo.

