Giselo feliz con su apodo: «¿Cómo me va a molestar si me da de comer?»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una nueva entrevista para ‘América Hoy’, Edson Dávila, más conocido como Giselo estuvo respondiendo algunos detalles de su vida privada a Natalie Vértiz y destacó que no le fastidia el apodo que le pusieron.

Según el bailarín no le molesta que le digan ‘Giselo’ por las calles y considera que se ha ganado el corazón del público por su carisma y su singular sentido del humor, que lo caracteriza en América Hoy de lunes a viernes junto a Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Como me va a molestar que me digan ‘Giselo’ si me da de comer”, dijo el imitador de Gisela Valcárcel en su divertida entrevista para ‘Estás en Todas’.

Mira también: Monique Pardo estrena canción y se hace viral: «No arrugues así, no te corras de mí»

LE PIDIÓ A JANET BARBOZA USAR FILTROS PARA VERSE ‘BONITA’

En el programa que conduce Janet Barboza, la popular rulitos fue ‘troleada’ por sus compañeros quienes le recordaron la necesidad de usar filtros para salir en televisión.

Mientras se encontraban hablando de tema de pareja, su compañero el popular ‘Giselo’, la interrumpió y le dijo: ‘Janet lo que tú necesitas el filtro’, un curioso comentario que terminó por desatar la risa de todos los presentes.

Sin embargo, frente a la indignada expresión de Janet Barboza, el presentador intentó arreglar lo dicho y expresó: ‘Con filtro se te ve más bonita de lo que eres’.

Mira también: Josetty Hurtado se conmueve al contratar con ‘Barbie’: “Estoy muy agradecida”