“Giselo” llora tras revelar promesa a su mamá: “Quiero comprarle una casita”

Excelente idea. El popular personaje, Edson Dávila, más conocido como “Giselo” se emocionó hasta las lágrimas, tras revelar la tierna promesa que le hizo a su madre y lo motiva a continuar trabajando.

En una entrevista para “En Boca de Todos”, el conductor reconoció que su mamá es una de sus principales fans por lo que se quiebra al hablar de ella. Sin embargo, no esperaba recibir una tremenda sorpresa, pues su madre ingresó al set de televisión.

La mamita de Edson confesó que se siente orgullosa al verlo en televisión realizando distintos personajes, ya que cuenta con gran carisma. Incluso, a veces se siente mal de salud, pero su hijo le cambia el ánimo haciéndole reír.

“Me siento orgullosa de mi hijo. Por ejemplo, estoy con dolor de cabeza y él llega, en un ratito, me hace reír y pasar el dolor de cabeza”, indicó la madre de Edson Dávila.

Al ser consultado por uno de los sueños que tiene para entregarles a sus padres, “Giselo” reveló que su principal razón para trabajar duro y parejo es comprarle una casa a su mamá, pues actualmente no cuentan con hogar propio.

“Tengo un sueño que mi mami lo sabe, es seguir trabajando duro para comprarle una casita porque no tenemos casa propia todavía. Hay que chambear durísimo para lograrlo y en eso estoy. No me importa si no se duerme, le voy a comprar una casa a mi mamá y seré muy feliz”, mencionó “Giselo”.

