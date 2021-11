Giuliana cuadra a la ‘Urraca’ tras ataques a su hija: “Si no pone un pare, me conocerá bien”

Compartir Facebook

La cantante sacó las garras por su hija y pidió a Magaly que salga a aclarar la situación en la que involucra a su notario Alfredo Zambrano.

Giuliana Rengifo aseguró que no necesita de Magaly Medina ni de su esposo para sobresalir pues indica que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que realiza giras en Europa y que posee una gran trayectoria artística.

“Yo estoy cantando y vendiendo música, yendo a Europa y no gracias a Magaly o Zambrano, sino gracias a mi talento y a mi trabajo”, afirmó.

Mostró su furia por los ataques que viene recibiendo su hija y pidió a la periodista que aclare la situación: “Que se metan con mi hija y la otra persona no aclara las cosas y sigue mandando sus indirectas y se metan con mi hija, yo voy a salir a decir todo lo que sé y lo que me falta poder decir, así que cierren su pico”.

“Si hay alguna indirecta, que lo digan con nombre y apellido. Yo no tengo rabo de paja alguno en la cual me tenga que callar, yo puedo juzgar a las personas porque no tengo rabo de paja en este medio. Mi carrera es intacta y nunca me he metido con hombres casados y comprometidos. Yo sé los pasos que doy por mis hijas”, acotó.

Señala que si Magaly no hace algo al respecto, pues tomará cartas en el asunto: “Si ella no pone un pare, me conocerá bien quién soy yo. Ella debe aclarar las cosas. Ella es un personaje que mueva masas y no puede permitir que las personas se metan con su hija”, finalizó.

