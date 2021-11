Giuliana Rengifo contraataca: “Para ella, yo siempre fui la bomba sexy”

Compartir Facebook

Tras estar en el ojo de la tormenta y luego contar su versión del romance que mantuvo con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, Giuliana Rengifo, saca las garras para defenderse.

Recordemos que Magaly Medina y su notario ofrecieron una entrevista a ‘Día D’ y la ‘Urraca’ se mostró recontra superada con el asunto, incluso se animó a decir. “¿Por qué voy a comentar si están hablando de él? Si algo le tendría que decir a mi esposo, solo tendría que decirle qué malos gustos, pero bueno…”.

Resulta que después de estos dichos, en ‘América Hoy’, la cumbiambera decidió referirse nuevamente al caso y dijo que no se siente aludida con el comentario.

“Como es que agrede a las mujeres que le parecen una competencia y decirle a su esposo eso de ‘qué malos gustos”, dijo Janet Barboza. A este comentario, Giuliana Rengifo le sumó. “Yo en su momento, le tuve respeto porque me apoyó en mi carrera, me hacía videos lindos, para ella siempre yo era la bomba sexy”.

«No fue nada serio», Alfredo Zambrano minimiza romance con Giuliana

La pareja de Magaly Medina confirmó que si tuvo romances mientras estaba soltero pero no fue nada serio pues Magaly fue la mujer que le robo totalmente el corazón.

Alfredo Zambrano ofreció una entrevista para Día D donde pudo conversar de todo un poco y aprovechó para tocar el tema de Giuliana Rengifo y las declaraciones que ofreció para ‘Amor y Fuego’.

El notario confirmó que estuvo 9 meses separado de Magaly y durante ese tiempo salió con mujeres pro ninguna relación fue considerada formal ya que no quería entablar ninguna formalidad sentimental con nadie después de su ruptura con la conductora. Es así que Alfredo indicó que las declaraciones de la cantante solo han sido para perjudicarlo y tener más pantalla.

“Era soltero, podía salir, pero nada serio. Por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio. Lo demás es cuando una persona es soltera, no le hace daño a nadie. Yo no soy una persona pública, pero es obvio que a quien quieren dañar es a ella, a mi esposa”, dijo Zambrano.

