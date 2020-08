Compartir Facebook

La cantante Giuliana Rengifo se mostró indignada con madres que dejan a sus hijos y se van a las fiestas en plena pandemia.

Asada con mamás fiesteras

Giuliana aconsejó a las madres de familia a poner mano dura con sus hijos y evitar que los adolescentes asistan a fiestas o reuniones, actos que están totalmente prohibidos por el gobierno pata evitar el contagio del coronavirus.

“Mientras viva en el mismo techo, es menor de edad y estemos en medio de una pandemia, hay que ponerse dura y no dejarlos salir. Tengo una hija que va a cumplir 16 años, pero el tema es que los valores vienen de casa y actualmente la adolescencia está terrible”, comentó la norteña que también dio un llamado de atención a los padres que prefieren irse a las fiestas sin cumplir el aislamiento social.

Indignada

“Hay mamás que dejan a sus hijos con las abuelas para ir a rumbear y la gente no le tiene miedo al virus, hasta que no le toca no toman conciencia. El virus nos está ganando la batalla porque no somos responsables. Esas personas que murieron en la fiesta, fácil morían por el COVID porque muchos de ellos dieron positivo al virus”, precisó la cantante.

Finalmente echó a algunas compañeras artistas que aceptan tocar en fiestas privadas. “A mí me han hecho la propuesta para hacer show presencial, pero me da escalofríos pensar que me puedo contagiar o contagiar a mi familia.

Hay artistas salseras y cubiamberas que sí lo están haciendo, es terrible que hayan artistas que le saquen la vuelta a la ley cuando el 50 por ciento hace caso a la ley”, señaló Giuliana quien ahora vende productos de belleza a través de sus redes sociales.

