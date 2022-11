Giuliana Rengifo culpa a su bailarín por fallos en la coreografía

Compartir Facebook

Otra mala jugada le tocó a vivir a Giuliana Rengifo tras su última presentación en el «Gran Show», pues tuvo la calificación más baja de la noche.

Como se recuerda Giuliana sufrió una tremenda caída en su pasada presentación con el bailarín George Neyra ya que este último no logró sostenerla bien y terminaron ambos cayéndose por lo que Neyra culpó a la pista de baile y luego asumió su responsabilidad diciendo que fueron sus zapatos.

Días después el bailarín recibió un comunicado donde le informaban que había sido separado del reality de baile lo que le causó indignación y decepción pues consideró que no había hecho algo malo.

Giuliana y George rompieron ‘palitos’ y ahora la cantante ni lo menciona al parecer no quedaron en buenos términos.

Sin embargo, en su última presentación y ya con bailarín nuevo, la cantante culpó a este último por la pésima coreografía que presentaron con el reto bajo el agua ya que lo culpó de olvidarse los pasos.

«Se olvidó la coreografía», acusó Giuliana Rengifo. Inmediatamente, Belén Estévez decidió intervenir para llamarle la atención: «Perdón, me parece que no tiene nada que ver la ducha cuando se han perdido los dos en la coreografía y de verdad el elemento podía sumarles, pero no restarles», agregó.

Por su parte, el bailarín solo atinó a disculparse con la cumbiambera porque según él se olvidó los pasos y provocó que la coreografía se viera torpe.