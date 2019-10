“Como se lo dije en privado, creo que ella debe de estar tranquila, que no empañe su felicidad y que siga a delante, si ellos saben la verdad todo está bien. Hay una parte de la prensa que son un poco cizañosos, pero paciencia y buen humor, que disfrute su amor”, de esta manera la cumbiambera Giuliana Rengifo, mostró su apoyo hacia su colega Katy Jara, quien fue acusada por la ex pareja de su ahora esposo Marvin Bancayan, de meterse en su relación, sin importarle que se encontraba embarazada del piurano.

“A él no lo conozco, ha estado en la política, su pasado no lo deja muy bien parado y eso me apena mucho por mi amiga. Pero si ella está apostado por él, es por algo, es porque debe de conocerlo perfectamente”, añadió Giuliana. (V.R)