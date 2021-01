Giuliana Rengifo defiende a ‘Son Tentación’ tras intervención: “Este virus nos jod… todo”

Compartir Facebook

Giuliana Rengifo no se quedó callada y decidió respaldar a ‘Son Tentación’ luego de que fueron intervenidas la madrugada de este jueves en Ica.

“Qué pena, este put… virus nos jod… todo, ya queremos trabajar y no podemos. El virus no se irá hasta que todos estemos vacunados”, comentó la artista en un video publicado por la cuenta de Instarándula.

Ante este hecho, usuarios en redes sociales contestaron a la artista recordándole que deberían acatar las normas dispuestas por el gobierno para evitar más contagios.

“Mientras el put…virus esté allá afuera, no se deben hacer irresponsabilidades ¿o no?”, le dijo un seguidor de la cuenta de Samuel Suárez.

“Como artista también me identifico con ellas, pero en mi caso gracias a Dios no me hace falta hacerlo porque tengo algunos ahorros que se me acabarán y mi esposo me ayuda también. La idea es que no bajemos la guardia y que llegue rápido la vacuna”, respondió la cantante, quien al poco rato borró sus comentarios.

