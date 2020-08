Compartir Facebook

La cantante Giuliana Rengifo denunció que viene siendo acosada por las redes sociales y depravados le mandan imágenes de sus genitales. Esposo de cumbiambera se encarga de bloquear a pervertidos.

“Es un acoso horrible. Me escriben cosas feas, me insultan, lo peor es que me mandan fotos y videos de gente mostrando sus partes íntimas. Es el alto precio que a veces tenemos que pagar como artistas, aunque creo le pasa a mucha gente en las redes. Felizmente tengo (esposo) quien me cuide y apoye”, indicó.

Al ser consultada si piensa denunciar en la policía el acoso que viene sufriendo en el ciberespacio, respondió: “Todavía, espero que se cansen, que baje el temporal. Son gente inescrupulosa, indeseable que no merecen la menor consideración”.

APOYA A BRENDA Y PALOMA

Asimismo, le brindó su respaldó a Brenda Carvalho y a Paloma Fiuza, quienes han sido hackeadas y acosadas. “Es una triste y cruda realidad, le pasa a muchas chicas en la actualidad. Las redes son nido de muchos depravados”, indicó la artista.

La cantante negó haber recibido amenazas de muerte como sucedió en el caso de las brasileñas, pero aseguró que si le sucediera actuaría rápidamente.

“No (he recibido amenazas), a Dios gracias. Ahí sí tendría que tomar otras medidas más fuertes. Nadie se ha acercado a mi casa, el tema solo es virtual”, apuntó.

SE REINVENTA

Al igual que otros artistas, la norteña viene trabajando en una empresa de belleza y piensa incursionar en el negocio de la repostería. Cabe mencionar, que debido a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus los conciertos han sido cancelados.

“Los ahorros no duran toda la vida, así que hay que buscar otras alternativas”, aseveró.

SHOW VIRTUAL POR ANIVERSARIO

La cantante anunció que celebrará por todo lo alto sus 19 años de carrera artística y lo hará ofreciendo un concierto virtual junto a sus cuatro bailarinas.

“Amo la música y la verdad que quiero agradecer a mi esposo por apoyarme para este aniversario. Me veía triste y me impulsó a esta actividad”, detalló.

