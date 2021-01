Giuliana Rengifo pierde 15 kilos tras someterse a manga gástrica

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante Giuliana Rengifo pasa por un buen momento tras someterse a la operación de la manga gástrica. La artista ha perdido 15 kilos desde casi dos meses de haber sido intervenida.

“Todavía me faltan bajar algunos kilitos. No llevo ni dos meses (de operada) y voy bajando 15 kilos… Es un cambio no solamente por fuera, sino por dentro”, indicó inicialmente la exintegrante de Agua Bella a un medio local.

También puedes ver: ‘Chinita’ Jazmín y Gino Assereto fueron captados en la playita jugando de lo lindo

Giuliana también manifestó que tuvo un cambio radical en cuanto a su alimentación para verse beneficiada con este procedimiento.

“He adoptado unos hábitos alimenticios diferentes y sanos porque ya tenía obesidad grado 1, pesaba 90 kilos. Ahora duermo tranquila, ya no me canso, ya no me agito, puedo bailar”, agregó.

Además, la figura nacional explicó los motivos por los que tuvo que someterse a la popular maga gástrica.

También te puede interesar: Fey dice que Mauri Stern la usó y jamás la quiso como pareja

“Ya venía aquejándome el tema (del dolor) de las rodillas, mi asma, me deprimía muchísimo al ver que no me entraba mi ropa. Yo hace tiempo que no me compro ropa por este tema (sobrepeso)”, continuó.

También contó que en un comienzo tenía dudas sobre si realizarse la intervención o no, sin embargo, gracias al apoyo de su familia tomó fuerzas. “Ya Giuliana dale, es también por un tema de tu trabajo y en este momento necesitamos que estés bien psicológicamente”.

La artista también dijo hacer caso omiso a la ‘habladuría’ de la gente sobre este tema de la manga gástrica. “La gente dice: ‘Coge lo más fácil’, pero hasta que no estás pasando lo que (pasa) un obeso, no sabes si es fácil o no”, sentenció.

MIRA TAMBIÉN: Hombre culpado de comercializar pornografía infantil fue capturado en Chorrillos