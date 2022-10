Giuliana Rengifo responde a burlas sobre su personaje de Blanca Nieves

Compartir Facebook

La cantante Giuliana Rengifo acaparó la atención nuevamente en este último sábado tras su participación en El Gran Show donde personificó al peculiar personaje animado Blancanieves.

Todo empezó a raíz de su vestuario esto provocó que sea el punto de burlas para diversos usuarios quiénes no dudaron y compararla con el conocido actor mexicano Eugenio Derbez.

Los memes no se hicieron esperar a inundar las páginas de Instagram y Facebook al parecer a la cumbiambera no le habría gustado este tipo de comparaciones y burlas por lo que no se había pronunciado hasta hace un momento en su cuenta de Instagram.

El portal de entretenimiento llamados tarántula fue Quién dio a conocer la respuesta de Yuliana ante esta ola de burlas reaccionando de la manera más hilarante y divertida posible.

«Jajaja Soy rica y mamacita», fueron las palabras de la artista de cumbia.

De inmediato Samuel Suárez el conductor del portal web afirmó que Giuliana se toma con humor divertidos memes de los cibernautas.

Marisol contra Giuliana Rengifo: “No hablo de mis pobrezas personales”

La cantante Marisol estuvo junto a Magaly en “Magaly Tv, La Firme” y “disparó” con todo en contra de la cumbiambera, Giuliana Rengifo.

¡Saquen canchita que esto se puso bueno! La “Faraona de la cumbia”, Marisol, visitó el set de Magaly para contestarle a Giuliana Rengifo. Esto, luego de que Giuliana tildara de “dolida y engañada” a Marisol.

“Gran raje para el fin de esta semana”, empezó diciendo la “Urraca” en su programa. Y vaya que hubo de todo. En principio, Marisol se refirió al romance “express” que sostuvo Giuliana con su expareja, César Aguilar. Ella afirmó que no fue su culpa que esa relación no haya durado, algo que Rengifo dio a entender hace algunos años.

“Yo no tengo la culpa de que su relación con mi mánager haya durado un mes. A mí me conocen por mi trabajo, yo no tengo que ir de canal en canal para hablar con quién estuve o con quien no. No tengo la necesidad de hablar de mis pobrezas personales”, indicó “La Faraona”.

“Yo no estoy dolida, engañada sí, fui engañada, todo el mundo lo sabe, pero de eso no me conoce la gente, yo no estoy yendo de canal en canal diciendo con quién he estado y con quien no”, prosiguió Marisol.

También indicó que ella no tenía problemas con Giuliana Rengifo. Reveló, además, que cuando ella empezó un romance con su actual manager, ya estaban separados e incluso estaba casada con el padre de su segundo hijo.