Giuliana Rengifo se irá del Perú tras revelar que tuvo un romance con Alfredo Zambrano

¡Lo dijo todo! La cantante afirmó que tuvo una relación de un mes y medio con el notario de la ‘Urraca’ cuando él estaba separado.

Giuliana fue la invitada especial en el programa ‘Amor y Fuego’ donde reveló todos los detalles de su relación con Alfredo Zambrano, el actual esposo de Magaly Medina, además señaló que ella no ha sido ‘la manzana de la discordia’.

Rengifo aseguró para las cámaras de ‘Peluchín’ que tuvo un romance con el notario, pero aclaró que fue cuando Zambrano estaba soltero, por lo que no hubo infidelidad de por medio. “Él estaba separado o te engañó?”, le preguntaron, a lo que ella responde: “No, tampoco coju** soy”, indicó.

NO FUE LA MANZANA DE LA DISCORDIA

La cumbiambera indicó que no se metió en la relación: “Yo nunca me metí en una relación y si es que la otra parte, de otra forma sabe, entonces es maldad que no salga y lo diga ‘sabes qué, estaba soltero’”, aseveró.

Gigi aprovechó para preguntar algo a la cantante: “Tuviste una relación con Alfredo Zambrano”, a lo que ella respondió: “Sí”, luego acotó lo siguiente: “Lo que yo sé es que ellos siempre terminaban y volvían, ellos siempre peleaban y volvían y sé por una fuente cercana, me contaron que él hacía de las suyas y yo siempre le creía”, comentó.

AÚN CREO EN EL AMOR

La popular cantante de cumbia le ha ido muy mal en el amor hasta el momento, sin embargo, no pierde la fe en que algún día encontrará a su hombre ideal.

Hace un mes Giuliana confirmó su separación con el padre de su hija después de cinco años de relación pues ya no sentía bien y priorizó su estabilidad y tranquilidad emocional.

En una entrevista para otros medios la famosa cantante afirmó que siempre ha valorado su independencia y ese fue uno de los motivos por el cual decidió ponerle un punto final a su relación.

«Estoy superbién, siempre he sido muy independiente, también necesitaba mi espacio, hubo incompatibilidad de caracteres, son varias cosas», dijo Rengifo.

Incluso la pareja había pensado en casarse, unir sus vidas ante los ojos de Dios pero como dicen ‘a veces las cosas no resultan como uno lo espera’, por eso Giuliana decidió dar un paso al costado y priorizar otros proyectos de vida.

