Giulliana Barrios aplaude que ‘Michi’ haya terminado con Kevin

La modelo Giulliana barrios arremetió contra el dominicano, Kevin Blow, luego de las polémicas declaraciones que hizo en contra de su ex, Micheille Soifer, donde da a entender que esta habría sido infiel. La peruana tildó la actitud del cantante como ‘baja’ y señaló que está quedando mal.

“Ninguna persona hombre o mujer debe hablar mal de su ex pareja. Me parece súper bajo que él, desde República Dominicana, salga y hable sobre su ex pareja con la que tuvo tres años de relación, y creo que ella lo quiso muchísimo. Pero, si él quiere salir a hablar, al final el que queda mal es él”, señaló Barrios quien aplaudió que la ex chica reality haya terminado su relación con el dominicano.

“Él salió a decir que me quería colgar de él cuando dije que me mandaba mensajes. Al final el tiempo le da la razón a la gente. Se supo que lo que dije era verdad y después él salió a hablar peste y media de su ex. Qué más puedes esperar de una persona así”, sostuvo.

Le desea lo mejor

La escultural modelo le deseó lo mejor a su amigo Jefferson Farfán luego que se difundieran videos con Yahaira Plascencia por Cuba. “Ya era hora de que todo el mundo los viera juntos. Que sean felices, que la pasen súper bien, que disfruten. Le deseo lo mejor a él. No creo que (por parte de Yahaira) sea amor al chicharrón yo creo que lo quiere. Para que uno comparta tanto tiempo con una persona debe quererlo”, sostuvo.(J.Aspilcueta)