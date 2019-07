Giulliana Barrios :“Los infieles le ponen 50 mil claves al celular”

Ha llegado a la televisión como un huracán y está dispuesta a dejar huella. Atributos tiene de sobra con sus medidas de 96 – 66 y 118. Es una mujer que no se deja pisar el poncho. Se ha vuelto la ‘caserita’ de ‘Mujeres al mando’ y muchos la confunden como la hermana gemela de Karen Schwarz. Ella es Giulliana Barrios y se confiesa para diario Karibeña.

-Giulliana eres la sensación de la TV ¿Esperabas esta popularidad?

En realidad no, pero me gusta. La gente se identifica muchísimo conmigo y siempre me dicen que se me ve muy natural y transparente, que se me ve bastante campechana y humilde, de barrio.

-¿Y quién es Giulliana Barrios?

Yo nací en El Callao, en el barrio de Corongo. Fui Miss Perú Lima y representé al país en Malasia en el Miss Turismo.

-Eres del barrio del ‘Cuto’ Guadalupe…

Sí, justo él vivía al frente de la casa de mi abuela. Viví hasta los 11 años y luego me mudé con mi papá cuando mi mamá falleció. Tengo dos hermanos por parte de mi mamá y otros hermanos de parte de papá que son chiquitos. Mi familia es de Ica, mi papá es moreno, por eso soy una mezcla entre gringa, china y cuerpo de negra, la belleza peruana es exótica.

-Ahí está el sello de Ica entonces, tu totó que deja impactado a quienes te ven…

Sí (risas). Mucha gente me pregunta si mi ‘totó’ es natural o me he aumentado. Pero es mio, no me he puesto nada, no me he operado, viene directo de Ica (risas). Me puedo hacer tratamientos pero yo no me he operado, no me he puesto grasa, ni silicona, ni nada.

-Pero tienes un cuidado especial a lo Jennifer López…

No, ni creas, yo tengo celulítis y todo, soy una mujer común y corriente. Soy un mortal pero siempre me trato de cuidar. Obviamente ahora he subido de peso y por eso se me ve más grande (risas), he subido unos cuantos kilos pero eso es lo que gusta.

-Estas con peso pero se te ve súper plana, solo el ‘totó’ resalta…

Sí, la cintura la tengo pequeña y la verdad yo creo que al peruano le gusta el chancho(risas).

-Corongo es un barrio picante ¿Con calle pero elegante?…

Claro, yo he sido Miss Turismo, me fui a Malasia a representar a Perú y todo. Tengo mi lado princesa de Asturias pero también mi lado campechano, ambas cositas.

-No te pueden agarrar de tonta…

¡No mi amor! Yo me las sé todas. Mientras están que caminan, yo ya fui y regresé corriendo.

-Por eso es que dejaste al descubierto los mensajitos que te mandaba Kevin Blow y ahora Micheille Soifer confirmó que terminaron.

Uy, después de eso pobre chico. Lo mejor que puedes hacer cuando ya te descubren es apechugar no más. Como siempre digo ‘la verdad siempre saldrá a flote’.

-¿Actualmente estás soltera?

Estoy soltera y feliz de la vida, con un poco de frio pero bueno (risas).

-¿Qué necesita un hombre para conquistar un mujerón como tú?

Lo primero que hacer es lidiar con esta personalidad arrolladora que tengo. El medio donde trabajo es complicado para una persona que no está en lo mismo pero todo está en la confianza. Además el hombre que este conmigo debe tener una personalidad increíble.

-Los celosos no van contigo…

No, imposible, yo soy una yegua indomable.

-Así como Kevin, te escribirán varios y tu pareja se va a sentir inseguro… Tal vez te pida tus claves de wassap y Facebook como muestra de fidelidad…

Uy no, nada que tu clave. Yo nunca me meto a revisar el teléfono de nadie y no quiero que revisen el mio. Me tocó una pareja así y le dije ‘arranca no más hijito’.

-Eres indomable pero ¿te han querido dominar?

Soy la diva, la potra, soy la combi completa pero indomable.

-¿Es cierto que Erick Sabater se cuidaba más que tú cuando eran pareja?

(Risas) Soy de las que se echan crema porque se tiene que echar y se arregla las uñas porque lo tengo que hacer por trabajo, en cambio a él le encantaba y usaba el cepillo mejor que yo.

-¿Cuál es el peor episodio que tuviste con una pareja y no repetirías?

Mmm, lo que pasa que mis relaciones han sido buenas el tiempo que han durado. Lo que si no permitiría otra vez es que sean tan celosos, que me quieran controlar.

-¿Te han sido infiel?

Por supuesto, ¿te puedes imaginar eso? Este monumento y me sacaron la vuelta.

-¿Y cómo te enteraste?

Porque encima que son sacavuelteros son monses. Tenía a las muchachas guardadas con nombre de caballeros y cuando veo su celular el mensaje de Lucho decía ‘hola bebé’… Un consejo para todas, te das cuenta que algo pasa cuando su celular tiene 50 mil claves.

-Y qué pasó con el infiel…

Simplemente lo deje ahí. Yo no dos segunda oportunidad, para mí eso no existe, me amo demasiado para permitir que alguien me saque la vuelta. En tres relaciones me fueron infiel.

-En vista que eres experta, qué consejitos para que las mujeres sepan si su hombre es mujeriego…

El tramposo siempre va ir con el celular a todos lados, es más cuando contesta te lo gira para un lado para que no veas con quién habla y quita su última conexión de wasap… Para el mujeriego todas son sus amigas, primas o son las novias de sus amigos.

-¿Te molesta que te digan piropos de tu totó?

No, normal, la verdad nunca pensé que gustara tanto que la mujer sea tan entrada en curvas. Al peruano le encanta, yo me veo gorda pero todos me ven perfecta y hasta me dicen que estoy flaca, yo no sé de dónde me van a ver flaca con tremenda pierna de pavo que tengo (risas).

-¿Y qué haces con los faltosos que de vez en cuando hay por las calles?

Ahí sí se me sale el callejón, yo no tengo pelos en la lengua y hago que se me respete.

-¿Algún futbolista ha caído rendido antes tus encantos?

Varios (risas), pero son mis amigos nada más, por ahí tengo uno que otro tanteando el terreno pero nada.

-¿No te gustan los futbolistas por mujeriegos?

La verdad no es que tenga un gusto y tampoco tengo problemas con estar con un futbolista. Que seas futbolista no te hace mujeriego, eso depende de la persona, lo malos es que detrás de ellos están chicas que se las hacen fácil.

-Para ti ¿billetera mata galán?

Escúchame, billetera mata galán sí, pero a galán con billetera no lo mata nadie (risas).

-¿Qué proyectos tienes?

A mí me gustaría entrar a un programa ya formalmente, ojalá algún día pueda estar en una serie de televisión, he estudiado actuación pero no pude terminar. No me molesta si Michelle Alexander me llama aunque sea para ser extra.