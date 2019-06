Giulliana Rengifo: “El show de Daniela es una estafa”

Se fue de boca. La cantante Giulliana Rengifo, nos sorprendió con sus declaraciones al comentar que para ella, el show de Daniela Darcourt es una estafa, debido a que la salsera solo cantaría de 4 a 5 canciones por show.

“En ‘Agua Bella’ nosotras éramos 3 cantantes y en un día podíamos tener dos o tres shows, de más o menos tres horas, pero nos apoyábamos las tres, y hace unos días escuchaba que alguien decía que Daniela cantaba sola, pero eso es mentira porque yo he ido a un concierto de ella por casualidad, y ella cantó 4 temas en un show de 40 minutos, me parece poco. A mí me pareció una estafa, los demás lo cantaron sus coristas que hay que resaltar que cantan espectacular”, confesó Giulliana.

Asimismo, Giulliana, precisó que a diferencia de Daniela, ella canta entre 15 a 20 canciones sola en un show de una hora. “Yo como solista me soplo casi 20 canciones sola en un show de una hora (…) Si estás en la popularidad aprovecha pero con cautela, porque primero es tu salud”, mencionó la cumbiambera.

De otro lado, la cantante comentó que está feliz, tras su regreso de Bolivia donde viene teniendo bastante éxito. “Bolivia me ha tratado de maravillas, regresaré nuevamente en julio y voy a listar las grabaciones de unos videoclips, de las canciones ‘Corazón’ y ‘Tu eres’, que han tenido buena aceptación en nuestro país hermano”, acotó. (V. Rondón)