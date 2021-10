Giuseppe Benigni hace mea culpa por vender a su perrito: “Perdóname por abandonarte”

Compartir Facebook

El ‘principito’ compartió en redes sociales un sentido mensaje para su ex perrito, Baloo pidiéndole perdón por no haberse quedado con él.

Giuseppe Benigni generó todo tipo de reacciones al hacerse público que vendió a su perrito Baloo. Pero eso no es todo, sino que la persona que lo compró aseguraba que lo había encontrado en malas condiciones de salud y lo compró para poder salvarlo.

Ahora el ‘principito’ quiere dejar todo atrás y utilizó sus redes sociales para expresar todo lo que extraña a su mascota. Giuseppe aseguró una vez más que estaba entre la espada y la pared, por lo que vender a su mascota era la única opción que tenía.

“No sabes todo lo que te extraño y cuanta falta me haces, perdóname por tomar la decisión que tuve que tomar, no tenía más opción. Perdóname por abandonarte y no poder seguir contigo, no sabes todo lo que me arrepiento. Esa conexión que teníamos nada ni nadie la podrá quitar… Y no importa lo que puedan decir las personas, porque nadie sabe lo de nadie. Solo quería decirte que te extraño con mi vida y que te llevaré de por vida en mi corazón”, expresó Giuseppe en sus redes sociales.

‘Urraca’ no le cree nada

Magaly Medina no le cree una palabra al ex de Michelle Soifer y tampoco cayó en la conmovedora historia que compartió en redes sociales. La ‘urraca’ lo tildó de mentiroso y lo considera una persona con un mal corazón.

“Es inhumano abandonar a ese pobre perrito que él juraba que es como su hijo. Le pide disculpas al perro que no sabe leer”, expresó la ‘urraca’ que definitivamente criticó al ‘principito’ por vender a la mascota que había expresado era el amor de su vida.

