Giuseppe Benignini tomará acciones legales contra mujer que le compró a su perro

El modelo extranjero habló por primera vez sobre las razones que lo llevaron a vender a su perrito y compañero, Baloo.

Hace poco se dio a conocer que Giuseppe Benignini habría vendido a su perro con una grave infección en el ojo. Sin embargo, él salió a desmentir que lo haya tenido descuidado y asegura que siempre quiso mucho a su perro Baloo, pero lo tuvo que vender por problemas de dinero.

Y es que todos los negocios del ex de Michelle Soifer se vieron comprometidos económicamente a causa de la pandemia. Sin embargo, el público desconocía las razones y por la primera versión que se dio de la historia, ha recibido constante amenazas

“He recibido muchas amenazas y están atentando contra mi vida personal, y laboral, por lo cual tomaré acciones legales con Anaí Salazar, por incumplir el contrato de confidencialidad que hicimos”, comentó en redes sociales el ‘Principito’.

“Siempre he tratado de guardarme muchas cosas para no perjudicar a otras personas, pero ya esto se está pasando del límite. Esta es la verdad y fue lo que sucedió, si me dieran la oportunidad de retroceder el tiempo lo volvería a tener conmigo una y mil veces más, porque fue y será siempre mi hijo”, finalizó el mensaje el modelo extranjero.

En el programa de Magaly La Firme se expuso la situación de Baloo y se supo que fue vendido por Benignini a una módica suma de mil dólares aún teniendo problemas de salud su fiel amigo fue enviado con nuevos dueños.

Como se recuerda el ex de Micheille Soifer fue denunciado por presuntamente por varias personas de maltrato animal debido a que no mantenía de forma adecuada el cuidado a su mascota por problemas económicos.

A pesar de haber recibido una ola de críticas por su accionar el modelo hizo caso omiso a personas que le quisieron brindar el apoyo y cuidado que se merecía Baloo por lo que lo mantuvo en mal estado y con signos de desnutrición.

