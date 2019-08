Gladys Tejeda salvó a vecina de ser masacrada por su esposo

La maratonista Gladys Tejeda se presentó en ‘El valor de la verdad’ y respondió correctamente las 21 preguntas y ganó el premio mayor, que son 50 mil soles. La ganadora de la medalla de oro en Los Panamericanos Lima 2019 respondió varias dudas sobre su infancia y de su lucha para lograr hacerse un nombre en el deporte.

Sin embargo, la pregunta que sorprendió a Beto Ortiz fue cuando Gladys mencionó que es verdad que salvó a una vecina de ser golpeada por su pareja.

“Eso ocurrió en Huancayo, me acuerdo que alquile un cuarto. Era una casa donde vivía una señora y su hija; y tenían a una pareja de inquilinos. Empezaron a hacer mucha bulla temprano y luego las cosas se pusieron más graves, yo estaba por salir. El señor botó a la señora sin ropa a la calle, solo tenía un polo diminuto (que la cubría). Me dice: ‘mi esposo me botó a la calle, no tengo donde ir, no tengo nada. Mi cuarto está cerrado. Yo regrese a mi cuarto, le di ropa y un poco de dinero. Le dije: ‘no te puedes quedar aquí, te van a matar’”, contó Gladys.

“No solo estaba desnuda, estaba bien golpeada. Hasta había sangre, le hable y le aconseje que haga la denuncia, que se defienda porque si no otra vez lo iba a hacer (golpearla), la señora un poco que se calmó y me dijo: ‘gracias’. El señor me vio hablando con ella y se metió a su cuarto como si nada”, agregó.

La deportista lamentó que las cifras de feminicidios aumenten cada año. “Las mujeres deben ser respetadas, tenemos que luchar contra el maltrato”, indicó.

De otro lado, Tejeda manifestó que se siente capacitada de obtener una medalla en las Olimpiadas Tokio 2020. “Las olimpiadas de Tokio están siendo muy exigentes. Necesito correr una maratón y obviamente ir con la marca clasificatoria, la marca es dos horas, 29 minutos con 30 segundos, marca máxima que me puedo demorar”, aseveró.