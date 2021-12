«Globos de los deseos son peligrosos», Samu le manda indirecta a Ethel Pozo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El comunicador Samuel Suárez compartió a través de su plataforma de Instarandula lo que fue y sigue siendo el incendio en Centro de Lima el cual presuntamente fue provocado por los globos de los deseos el que en su momento usó Ethel Pozo.

El periodista no pudo evitar no mencionar el incendio que se desarrolló el día de ayer y de paso aprovechó para hacer un llamado de conciencia sobre lo peligroso y riesgoso que es usar los globos de los deseos pues una vez encendidos y lanzados al aire no se sabe adonde vayan a parar por lo que provocaría algún incendio.

Como se recuerda Ethel Pozo protagonizó un rochoso momento al haber lanzado un globo de los deseos en el día de su cumpleaños y terminara en la terraza de su vecina lo que pudo haber ocasionado un incendio, es así que ‘Samu’ recordó este hecho y le mando su ‘chiquita’.

“No compren estos globos altamente peligrosos, olvídense de los deseos que llegan al cielo, a lo mucho unos metros y caen, causando posibles daños. No vale la pena”, añadió Samuel Suárez, dándole con palo a Ethel Pozo.

La vecina afectada evidenció su enojo por el desatinado accionar de la conductora pues fue un comportamiento irresponsable de su parte.

“Antes de prender estas cojud*** pidiendo tu deseo, recuerda que tu deseo puede ocasionar la desgracia de otras personas”, escribió bastante enojada la vecina de Ethel Pozo.

Ethel Pozo revela que Melissa Paredes será la madrina de su boda: “Ella fue la cupido”

La conductora de televisión reveló que Melissa Paredes sí forma parte de su círculo cercano de amistad y por eso ha decidido nombrarla como madrina.

Desde que Melissa Paredes salió del programa ‘América Hoy’ por su presunta infidelidad al ‘Gato’ Cuba, Ethel Pozo ha asegurado que sigue siendo amiga de ella. Y ahora reveló que la considera tanto, que será su madrina de la futura boda que tendrá con Julián Alexander.

Ethel en la última emisión de ‘América Hoy’ reveló que Melissa sí pertenece a su círculo cercano y por eso la invitó a su cumpleaños. Asimismo, ante las bromas de sus compañeros expresó que Melissa será su madrina de matrimonio.

Desde que Melissa Paredes salió del programa ‘América Hoy’ por su presunta infidelidad al ‘Gato’ Cuba, Ethel Pozo ha asegurado que sigue siendo amiga de ella. Y ahora reveló que la considera tanto, que será su madrina de la futura boda que tendrá con Julián Alexander.

Mira también: Melissa Paredes sobre no ver a su hija todos los días: “No se puede tener todo en la vida”

Fue Janet Barboza quien reveló que Melissa fue la “cupido” de Ethel y Julián. Y fue allí que Ethel reveló lo siguiente: “Es la madrina, y luego Armando se enteró, me decía que le diga quién era, y yo no”.