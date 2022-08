Gobierno acepta renuncia de Beder Camacho como subsecretario general

Compartir Facebook

Gobierno aceptó la renuncia de Beder Camacho, quien viene siendo investigado por el presunto delito de organización criminal.

Beder Camacho viene siendo investigado por pertenecer, presuntamente, a una red criminal. (Foto: GEC)

¿Maniobra política? Pedro Castillo oficializó la renuncia de Beder Camacho al cargo que desempeñaba, mediante un decreto supremo. Esta resolución fue emitida hoy en el Diario Oficial El Peruano.

“El señor Beder Ramón Camacho Gadea ha presentado su renuncia al referido cargo, y mediante el Informe Legal N° 231-2022-DP/OGAJ; de la oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 26 de agosto de 2022, resulta pertinente aceptar”, se lee en la resolución.

En el documento también se expresa el agradecimiento a Camacho por los servicios prestados en el Despacho Presidencial. Ahí, Beder Camacho desempeñaba su cargo desde el pasado 25 de noviembre.

Asimismo, este decreto lleva las firmas del jefe de Estado, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quienes avalan la salida de Camacho Gadea del puesto de confianza.

LA FISCALÍA Y BRUNO PACHECHO

A inicios del mes de agosto, la Fiscalía decide incluir a Beder Camacho dentro de las investigaciones por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Según refiere la hipótesis de la Fiscalía, esta organización sería liderada por el propio presidente de la República, Pedro Castillo.

Según declaraciones de Bruno Pachecho, ex secretario de Palacio, Beder Camacho lo habría ayudado a huir de la justicia. Por ello, el pasado 4 de agosto, Camacho se presentó a declarar ante el Ministerio Público tras ser acusado por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, en calidad de autor.

“Estoy tan sorprendido como muchas personas. Ahorita, mientras no se lea y no se conozcan las declaraciones de Bruno Pacheco, todos están con eso. Están con dichos, que tengo una fuente, otra fuente. Pero estoy tranquilo, yo no he apoyado ninguna fuga, no tengo medios suficientes”, declaró en su momento Pacheco.

“Confío en la objetividad del Ministerio Público, tengo mi celular desde hace 22 años. Nunca he cambiado el celular (…) Que se preocupen los que han cometido algún delito. Yo,Beder Camacho, no he cometido ningún delito.”, finalizó.