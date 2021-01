Gobierno aumenta con las justas 40 camas UCI

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que el Gobierno está ampliando la capacidad de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ante el incremento de contagios por coronavirus.

“En la última semana se ha aumentado 40 camas UCI y en las próximas semanas estamos previendo hacer una adquisición similar pero además de ir formando equipos médicos que tendrán la responsabilidad de hacer atenciones”, indicó.

Además te puede interesar: ¡Atentos papitos! Registra la solicitud para conseguir una vacante desde HOY

700 CASOS GRAVES

Sostuvo que las personas con enfermedades crónicas y que acuden a los hospitales en condiciones avanzadas del contagio usan una cama UCI entre cuatro a seis meses y que actualmente hay 700 personas en esa condición. “Son camas que no se mueven, por eso es importante evitar llegar a una situación crítica”, indicó.

NO BAJAR GUARDIA

Pidió a la población entender que la pandemia no ha concluido, a no relajar las medidas de prevención y a buscar ayuda médica ante las primeras señales de alerta para no enfrentar complicaciones. “Se han relajado algunos cuidados por parte de la ciudadanía, las personas están llegando en situaciones muy críticas a atenderse, y por eso se requieren de camas UCI, se debe acudir a la atención medica de forma temprana”, señaló.

OPERACIÓN TAYTA

Precisó que además se ha reanudado la operación Tayta, que va a lugares donde hay más alto riesgo de contagio, y se espera que lleguen las pruebas antigénicas para que las personas se hagan los exámenes en forma gratuita y fortalezcan los cuidados de prevención.

Mira además: La Libertad: Pequeño cuenta entre lágrimas cómo es golpeado por sus padres

CIERRE DE PLAYAS HASTA EL 17 DE ENERO

Perú amplió el cierre de sus playas hasta el 17 de enero para evitar aglomeraciones y los riesgos de propagar nuevos casos de Covid-19. “La medida inicial [cierre de playas] fue hasta el 4 de enero. Hemos sacado un nuevo decreto ampliándolo hasta el día 17 porque en este periodo, muchas personas salen de vacaciones y hacen campamentos”, dijo Bermúdez. “Evaluamos que las playas podían ser un potencial espacio de contagio si estamos al aire libre, en grupos, consumiendo alimentos y tomando bebidas”, manifestó

el dato

Según el último reporte del portal Open COVID Perú, actualizado al 3 de enero, en Lima Metropolitana un total de 36 hospitales ya no cuentan con camas UCI y en 12 solo hay disponible una cama UCI para pacientes con coronavirus.