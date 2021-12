Gobierno boliviano castigará con 10 años de cárcel a quienes no presenten carnet de vacunación

Compartir Facebook

El 1 de enero entra en vigor el Decreto Supremo 4640 que establece la obligación de contar con el carnet de vacunación para asistir a eventos sociales o ingresar a ciertos establecimientos.

Advirtieron que las personas que no cuentan con este documento y den positivo a una prueba de virus, se arriesgan a ser sancionados con 10 años de cárcel por delito de atentado a la salud pública. «Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo Covid-19, estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso”, declaró al canal estatal.

El Decreto exige la presentación del carnet de vacunación o la presentación de una prueba de PCR negativo para poder acceder a ciertos espacios.

El viceministro de Defensa del Consumidor Silva defiende el contenido del Decreto Supremo. «No es chiste, no es una cosa que salió y bueno el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple”, insistió. Las personas que incumplan la normativa serán pasibles de una acción penal con una sanción privativa de libertad de 10 años de cárcel.

La obligatoriedad de las disposiciones arranca al terminar el 31 de diciembre y comenzar el 1 de enero y aplica no solo para las fiestas, sino a otro tipo de establecimientos, tanto del sector público como del sector privado.

El Gobierno cuenta con una línea telefónica gratuita (800 10 0202) para denunciar si alguien que ha programado una fiesta no respeta el aforo ni las medidas de bioseguridad. Así mismo, para advertir si los organizadores no están controlando el ingreso con carnet y prueba PCR, para que sean intervenidas mientras establezcan las pautas de cumplimiento de las normas de bioseguridad.

