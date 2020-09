Gobierno Regional de Ayacucho habría comprado caretas con sobrecosto

Compartir Facebook

De nunca acabar. Una nueva denuncia en compra con sobrecostos se hace presente en nuestro país. A pesar de atravesar una pandemia donde las personas no tienen suficiente dinero para sobreponerse, algunas autoridades piensan primero en sus bolsillos que en el bien común.

El Gobierno Regional de Ayacucho estaría bajo la lupa por hacer supuestamente una compra de caretas faciales con evidentes sobrecostos. Estos protectores tienen un valor de 5 soles cada una; sin embargo, las autoridades habrían adquirido cada careta a 28 soles.

Esto no sería el único movimiento sospechoso en la adquisición de los protectores faciales, pues, según pudo conocer un programa periodístico, la orden de compra se hizo el 13 de julio. No obstante, ya se habrían recibido todo el 11 de junio, un mes antes de siquiera de solicitarlo.

Elizabeth Prado, consejera regional del departamento fue a pedirle explicaciones al subgerente de Defensa Civil, Javier Flórez, pero este no pudo argumentar la razón de las compras hechas en el Gobierno Regional.

“Fui a la farmacia de la empresa donde se compraron los productos y me dio a 5 soles la misma careta facial que le habían vendido al Gobierno Regional en 28. Cuando estaba por hacer la boleta de la compra, entra el proveedor y le indica que no me la de. Le mencioné: me la dan o denuncio a la Sunat, por lo que me la entregaron”, menciona la consejera.

Por otro lado, el subgerente señala que el sobreprecio se debe por una alta demanda de las caretas durante esas fechas. La Fiscalía ya está investigando el hecho de malversación de fondos en Ayacucho.

