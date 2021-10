Compartir Facebook

El Gobierno confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por el Pleno del Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que esta medida busca “velar por el equilibrio de poderes y la conservación del estado de Derecho”.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recordó que el Parlamento no puede modificar la Constitución con la aprobación de esta ley ya que la única manera de hacerlo, explicó, es a través de dos legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria junto con un referéndum.

CONTRA LA CONSTITUCIÓN

“El Congreso ha infringido manifiestamente la Constitución. Esta ley que han dado es inconstitucional, razón por la que, si mañana sale publicada en el diario El Peruano, se interpondrá la acción de inconstitucionalidad, por supuesto, previo acuerdo del Congreso, del pleno del Gabinete, que se va a llevar a cabo mañana”, indicó.

“La vacancia y cuestión de confianza se tratan simultáneamente. Con el proyecto que hemos presentado se reducen a lo mínimo, pero, sin embargo, el Congreso queda con otro mecanismo: el juicio político y, además, la censura a los ministros, de manera que resulta exagerado que se haya limitado solamente la cuestión de confianza”, agregó.

Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, expresó su preocupación por la aprobación de esta norma que calificó como una “interferencia” del Congreso y el impacto que esto pueda tener en el diálogo que ha iniciado con las bancadas parlamentarias con miras a alcanzar acuerdos a favor de la gobernabilidad.

el dato

El Gobierno se reafirma en que no quiere confrontar, no es su ánimo, pero sí es nuestro deber defender el equilibrio de poderes: no se puede dar poder superior a uno de los poderes del Estado porque eso rompe con nuestro sistema constitucional”, dijo Vásquez.