Gol de la ‘Culebra’ entre los mejores según ‘Top 10’ de la Conmebol

Las Clasificatorias Qatar 2022 en Sudamérica están en pausa debido a la pandemia. Algunos elencos, no obstante, aprovecharon la fecha FIFA para disputar amistosos, mientras que otros no lo consiguieron, como la selección peruana.

En junio la competencia se retomaría con la quinta fecha, en la que Perú visitará a Bolivia en La Paz y luego recibirá en Lima a Venezuela. En tanto, Conmebol publicó su ránking con los diez mejores goles hasta el momento en las Clasificatorias. Se han disputado 20 partidos y concretado 67 tantos. En el ‘Top 10’ hay presencia de la bicolor, nada menos que con su goleador en el certamen: André Carrillo.

La ‘Culebra’ figura en el cuarto lugar del listado con el golazo que le marcó a Brasil por la segunda fecha, en Lima. André Carrillo remató de volea y desde fuera del área tras un rechazo de la defensa del ‘Scratch’, dejando sin reacción al portero Weverton.

La selección peruana aparece dos veces más en el ránking, aunque también como el elenco que recibe las conquistas. Está el gol de Lautaro Martínez en el Perú vs. Argentina y la gran anotación de Arturo Vidal en el ‘Clásico del Pacífico’ frente a Chile, escogido como el mejor.

Los mejores son el de Arturo Vidal (Chile) vs. Perú, Gonzalo Plata (Ecudor) vs. Colombia, Darwin Núñez (Uruguay) vs. Colombia, André Carrillo (Perú) vs. Brasil, Lautaro Martínez (Argentina) vs. Perú, Ángel Mena (Ecuador) vs. Bolivia, Michael Estrada (Ecuador) vs. Uruguay, Marcelo Martins (Bolivia) vs. Paraguay, Maxi Gómez (Uruguay) vs. Chile, Richarlison (Brasil) vs. Uruguay.