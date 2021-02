Goza con Karibeña TV y radio

La programación de radio y tv Karibeña están imperdibles. Desde el mediodía Kassandra Chanamé, integrante de ‘Orquesta Papillón’, y Mathías Colmenares, de ‘Los 5 de Oro’, te acompañan por los 94.9 F.M a través de Radio Karibeña con ‘El especial de Fiesta Karibeña’ de lunes a viernes, donde te pondrán a bailar de principio a fin, con la cumbia más sonada del Perú.

“Sus almuerzos serán más alegres con lo mejor de ‘Fiesta Karibeña’, así que no se lo pueden perder, porque la rica cumbia la encontrarán aquí junto a esta fiel servidora y el gran Mathías Colmenares”, comentó la bella Kassandra Chanamé, quien por partida doble la puedes ver de lunes viernes por los 6.2 de Karibeña TV junto a Mathías en ‘Dale Play’, que va de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., dos horas de full entretenimiento.

Mientras que la gran Andrea Torres junto al carismático locutor Rolly Javier te divierten por las tardes con ‘El suena y gana’ desde las 3:00 p.m. y a las 4:00 p.m. se inician los mejores enfrentamientos cumbiamberos con ‘La aguerra de la cumbia’. Luego se da pase a las 5:00 p.m. a ‘El destape regalón’.

Y la alegría del fin de semana la pone Dantes Cardosa con “Sábados con Dantes” por Karibeña TV desde las 13:30 a.m. y en la radio lo encuentras desde las 12:00 p.m. en ‘El especial de Fiesta Karibeña’.

