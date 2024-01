«Grabé escenas fuertes con ella»: César Ritter destacó el trabajo de Korina Rivadeneira como actriz

César Ritter, intérprete de Pepelucho en la serie ‘Súper Ada’, expresó su gratitud hacia el público por el apoyo recibido a la novela, elogiando además la labor de Korina Rivadeneira en el proyecto. Él detalló que ha grabado escenas fuertes con la pareja de Mario Hart y resaltó que se divierte bastante durante las grabaciones. Incluso, habló sobre la posibilidad de volver a la popular serie «Al Fondo Hay Sitio». Te contamos más detalles en la siguiente nota.

César Ritter llenó de elogios a Korina Rivadeneira

En una reciente entrevista para un medio local, el actor César Ritter habló sobre su participación en la nuevo serie «Súper Ada», en donde interpreta al personaje de ‘Pepelucho’. Por tal motivo, resaltó el trabajo de Korina Rivadeneira en la actuación, pues detalló que ha grabado escenas fuertes con la actriz. Sin embargo, dejó en claro que se divierte bastante en las grabaciones. En esa línea, agradeció al público por la acogida que le han dado a la nueva serie.

“Me estoy divirtiendo mucho siendo parte de la novela, pues hay un elenco de primera. Con algunos no había tenido la oportunidad de trabajar, como Mateo Garrido, y hemos hecho una buena química, es un locazo, un vacilón. Así como con Korina (Rivadeneira), con quien he hecho algunas escenas fuertes y está muy bien, estoy realmente sorprendido de lo que está dando, tiene mucho talento”, afirmó Ritter para un medio local.

“Mi personaje es un buen amigo de Ada, pero en el fondo está enamorado de ella. Y cuando aparece Leonardo entonces hará todo lo posible para conquistarla, y es ahí donde surgen muchas situaciones divertidas”, enfatizó sobre su personaje en la serie.

¿Regresará a «Al Fondo Hay Sitio»?

En otro momento, mencionó la posibilidad de regresar a la popular serie ‘Al fondo hay sitio’, ya que está familiarizado con el elenco y el equipo técnico, lo cual sería como regresar a su hogar. Recordemos que César Ritter también formó parte de la historia y su personaje fue bastante querido por el público. Ante ello, contó que en algún momento dado podría regresar a la serie.

“Sería lindo que pudiese volver en algún momento, pero eso no depende de mí, sino de la historia, de que haya la oportunidad de regresar. A mí me convocaron cuando estaban por volver, pero yo tenía cosas que hacer y no llegamos a trabajar juntos, a mí me encantaría regresar, siempre me he sentido como en casa, pero ya veremos si eso puede darse”, indicó el actor.