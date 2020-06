‘Grace’ denuncia haber sido acosada por Andrés Wiese

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conocido actor Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta por una grave denuncia de acoso sexual. En primer lugar, una joven de 17 años acusó al recordado ‘Nicolás’ de ‘Al fondo hay sitio’ en el programa ‘Magaly TV: la firme’ de contactarse con ella a través de Instagram para enviarle videos desnudo y fotos íntimas.

Tras ello la actriz Mayra Couto se pronunció en sus redes sociales y reafirmó la mala conducta de su excompañero y lo denunció de haberla tocado y hasta de intentar besarla en distintas oportunidades cuando grababan la exitosa serie de América Televisión.

La recordada ‘Grace Gonzales’, incluso publicó en sus historias de Instagram los mensajes que le envió en mayo a Wiese cuando este se quejó de haber sido víctima de acoso por parte de las cibernautas y recordó el tormento que pasó a su lado cuando grababan ‘AFHS’.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas… No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces», aseguró la activista feminista acotando que este la expuso a la burla y bullying entre sus compañeros de grabaciones.

“Te que no me gustabas”

Mayra contó que en una ocasión, instalados en un hotel, Andrés intentó besarla hasta en tres oportunidades. “Tenía miedo solamente de subir a ese hotel gigante. Me quedé contigo e intentaste besarme 3 veces. La primera dije que no, la segunda que tenías novia y la tercera que no me gustaba”, relató.

Finalmente, la actriz manifestó que tuvo que callar durante este tiempo porque no se sentía preparada. No obstante, solicitó una abogada, ya que teme que su excompañero trate de denunciarla por difamación.

Le da la espalda a su hijo

La actriz Karina Calmet, quien encarnó a la madre de ‘Ricolás’ en la serie, decidió respaldar a su excompañera de trabajo. “Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse”, escribió en Twitter.

Marca distancia

El reconocido productor de ‘AFHS’, Efraín Aguilar, marcó distancia del escándalo de Mayra y Andrés, y anunció que iba a emitir un comunicado en su Facebook oficial. «Como productor voy a emitir un comunicado en las redes porque pienso que, si bien es cierto, no me gusta todo esto, tengo que aclarar ciertas situaciones. No voy a exponer mi seriedad como productor a este tipo de chimoseo”.

Hasta el momento, Wiese no se ha pronunciado sobre las terribles denuncias en su contra.