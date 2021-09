“Gracias a Dios no me ha chocado mucho”: Tepha recibe la vacuna contra el virus

Compartir Facebook

La modelo Tepha Loza recibió la vacuna contra el virus y a través de redes sociales compartió con sus seguidores la experiencia inolvidable que la protegerá de la temible enfermedad.

“Estoy feliz, se me hizo difícil por algunos motivos, pero las dos decidimos ir juntas. Gracias a Dios no me ha chocado mucho”, dijo la menor de las hermanas Loza.

Según se pudo apreciar en sus historias en Instagram, la combatiente llegó hasta el centro de vacunación junto a Paloma Fiuza. La brasileña también se sumó a la lista de los famosos que ya se encuentran inmunizados.

“Ya me siento más protegida, más tranquila por mí y mi familia”, agregó Tepha Loza, quien se mostró feliz por pasar a la fila de los vacunados.

Pancho responde a Tepha por opinar sobre chape con ‘Rous’: “Todo en la vida tiene que fluir”

Pancho responde a Tepha por opinar sobre chape con ‘Rous’: “Todo en la vida tiene que fluir”

Recordemos que en el promocional de ‘La Academia’ se pudo ver a Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza dándose un apasionado beso. Sobre esto, la menor de las Loza dijo que entre ellos “hubo química”

“De todo corazón, de verdad lo hicieron súper bien. Como lo dije en su momento, haga lo que haga o con quien esté, de verdad de todo corazón le deseo lo mejor. Así que si es que fluye, que fluya”, dijo la combatiente en diálogo con América Espectáculos.

En esa línea, ‘Panchito R’ le respondió sin medias tintas a Tepha Loza. “Todo en la vida tiene que fluir, de eso se trata, de ir fluyendo con todo”.

Además, el competidor de ‘Esto es guerra’ dijo que la popular ‘Chica Selfie’ le pidió repetir la romántica escena. “Ella lo pidió porque dijo me quedé picona, y le dije por qué, estaba detrás de cámaras, (Rosángela dijo) porque siento que o estaba más nerviosa que tú, así que voy a pedir otro beso y me voy a hacer que tú te pongas nervioso”, comentó Pancho.

